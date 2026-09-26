Về hưu còn lừa đảo, cựu nhân viên hàng không vào tù

Tuy đã về hưu, rời ngành hàng không nhưng với hiểu biết sau nhiều năm làm việc, Thái Minh Viên (sinh năm 1960, trú xã Diên Khánh) vẫn khiến nhiều người tin tưởng Viên có thể giúp mua vé máy bay giá ưu đãi hoặc xin việc làm trong ngành này. Từ đó, Viên đã lừa được tiền của nhiều người. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá.

Bị cáo Thái Minh Viên.

Lừa đảo nhiều người

Theo hồ sơ, Viên từng là nhân viên ngành hàng không tại TP. Hà Nội, nghỉ hưu từ năm 2015. Tuy vậy, Viên vẫn giới thiệu bản thân đang làm việc và có chức vụ cao tại 1 hãng hàng không; được hưởng chế độ mua vé máy bay của hãng với giá ưu đãi (rẻ hơn giá thị trường hoặc vé 0 đồng chưa tính thuế, phí), có thể mua vé cho công dân nước ngoài về nước để được Nhà nước thanh toán, với điều kiện phải chuyển tiền trước để giữ chỗ, khi xuất vé thì thanh toán số còn lại. Viên còn nói dối rằng hãng hàng không và nhiều sân bay trên cả nước đang có nhu cầu nhân sự, Viên có thể trực tiếp tuyển dụng hoặc giúp xin vào làm việc nhưng phải chuyển tiền trước cho Viên.

Từ ngày 9-11-2020 đến 13-1-2021, Viên hứa xin việc cho con của bà L.T.H.Y (trú phường Nha Trang) vào làm việc ở bộ phận văn phòng của hãng hàng không tại sân bay Cam Ranh. Viên còn hứa hẹn có thể mua vé máy bay giá 0 đồng của hãng để bán lại lấy lời; hoặc mua vé máy bay cho nhóm công dân người Nga đang bị kẹt lại ở Việt Nam do dịch Covid-19, sau đó sẽ được Chính phủ chi trả lại. Bà Y. đã tin tưởng, nhiều lần đưa tiền cho Viên nhờ giúp. Qua đó, Viên chiếm đoạt được tổng cộng gần 1,1 tỷ đồng. Sau đó, bà Y. phát hiện bị lừa nên nhiều lần yêu cầu Viên trả lại tiền. Viên đã trả lại 562 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Tương tự, từ ngày 19-4-2021 đến 21-7-2021, Viên nói dối có thể xin việc cho người thân của ông N.T.T (trú TP. Đà Nẵng) vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 445 triệu đồng của ông T. Sau khi biết bị lừa, ông T. nhiều lần yêu cầu Viên trả lại tiền. Viên đã trả lại 325 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 12-5-2023 đến 22-12-2023, Viên tiếp tục nói dối có thể xin việc cho những người thân của ông N.V.P (trú phường Cam Ranh) vào làm việc tại sân bay Cam Ranh, sân bay Thọ Xuân và sân bay Tân Sơn Nhất, qua đó chiếm đoạt gần 804 triệu đồng. Sau khi ông P. phát hiện bị lừa và đòi tiền, Viên đã trả lại 40 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân. Từ ngày 24 đến 29-11-2023, Viên còn nói dối có thể mua vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Nga với giá rẻ cho ông N.M.N (trú phường Nam Nha Trang), qua đó chiếm đoạt tổng cộng 330 triệu đồng. Sau khi ông N. nghi ngờ bị lừa và yêu cầu trả tiền, Viên đã trả lại 125 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân...

Điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, Viên đã nhiều lần lừa dối, chiếm đoạt của 15 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Bản thân bị cáo Viên không được hưởng chế độ gì trong việc mua vé máy bay của hãng hàng không. Các sân bay, cảng hàng không quốc tế: Chu Lai, Thọ Xuân, Cát Bi, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh đều không tiếp nhận bất kỳ hồ sơ xin việc nào như các thông tin cá nhân mà Viên hứa xin việc. Sau khi phạm tội, Viên đã trả lại cho các bị hại hơn 1,56 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Lãnh án 13 năm tù

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm và nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Viên tuy biết rõ thông tin không đúng sự thật nhưng vẫn nói với các bị hại nhằm khiến họ tin tưởng, tự nguyện giao tiền cho bị cáo. Sau khi nhận được tiền, bị cáo không thực hiện bất cứ hành động gì như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng. Đây là số tiền vượt rất xa mức định lượng 500 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của nhiều công dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi những người bị hại phát hiện bị lừa và yêu cầu trả tiền, bị cáo đã tự nguyện trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt nhằm khắc phục một phần hậu quả. Vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Thái Minh Viên 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.