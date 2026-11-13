Vẻ gợi cảm của 'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' sắp lấy chồng đại gia

Theo Sina, Na Nhiên - "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" và doanh nhân Hoắc Khải Sơn, 43 tuổi, dự kiến tổ chức hôn lễ ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc). Thiệp cưới đã gửi tới bạn bè, người thân và các khách mời. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và cư dân mạng.

Na Nhiên sắp lên xe hoa với doanh nhân Hoắc Khải Sơn.

Trước đó, cả hai được cho là đã cùng đi du lịch nước ngoài với gia đình nam doanh nhân. Nữ diễn viên cũng xuất hiện bên cạnh một số thành viên lớn tuổi trong gia tộc họ Hoắc, làm dấy lên suy đoán cô đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình bạn trai.

Hoắc Khải Sơn là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc). Anh được biết đến với xuất thân giàu có, hoạt động kinh doanh và từng xuất hiện trong các sự kiện xã hội.

Người đẹp mang 2 dòng máu Nga và Mông Cổ.

Na Nhiên sinh năm 1997, mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ. Cô sinh ra tại Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia (Nga). Sở hữu gương mặt có đường nét lai, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng vóc dáng thanh mảnh, nữ diễn viên sớm theo đuổi công việc người mẫu và hoạt động giải trí tại nhiều thị trường như Singapore, Hong Kong, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Na Nhiên sở hữu hình thể mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng thần thái có phần lạnh lùng. Khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc trong những bộ ảnh thời trang, cô thường lựa chọn trang phục tôn dáng, làm nổi bật vòng eo thon, đôi chân dài và vẻ nữ tính.

Vóc dáng quyến rũ của Na Nhiên.

Sức hút ngoại hình của Na Nhiên được chú ý nhiều hơn sau khi cô đảm nhận vai Đát Kỷ trong phim Phong Thần tam bộ khúc. Vai diễn giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

Vẻ gợi cảm của người đẹp sinh năm 1997.

Trước khi nổi tiếng với phim, Na Nhiên từng xuất hiện trong MV Bong bóng tỏ tình của Châu Kiệt Luân vào tháng 10/2016. Đây cũng là một trong những lần đầu cô gây chú ý với khán giả yêu nhạc Hoa ngữ.

Na Nhiên trong vai Đát Kỷ trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Sina, Weibo