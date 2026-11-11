Về Đồng Tháp khám phá di sản, trải nghiệm chợ nổi, thưởng thức ẩm thực phương Nam

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”, diễn ra từ ngày 19 - 22.11 tại xã Cái Bè.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22.11 tại xã Cái Bè

Theo đó, các hoạt động chính của Lễ hội gồm: “Không gian dòng chảy di sản” giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan đặc trưng và quá trình phát triển của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Chợ nổi Cái Bè, văn hóa miệt vườn từ truyền thống đến hiện đại.

Cùng với đó là không gian chợ nổi và ẩm thực “Hương sắc phương Nam” diễn ra tại khu vực Chợ nổi sông Cái Bè (Chợ nổi cũ ở ấp 2, xã Cái Bè - khu vực Bến tàu Du lịch hiện nay) với các hoạt động tái hiện Chợ nổi Cái Bè theo chủ đề “Buổi sáng trên chợ nổi”, phiên chợ quê “Trên bến dưới thuyền”, trình diễn nghệ thuật trên sông…

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước

Ban tổ chức (BTC) cho biết, dự kiến có khoảng 60 phương tiện tham gia, gồm 30 đò chèo, 10 tàu phục vụ ẩm thực, ăn uống trên sông và 20 tàu, thuyền, ghe bầu các loại phục vụ hoạt động mua bán, giới thiệu hàng hóa, nông sản, trái cây và sản vật địa phương. Qua đó, tái hiện văn hóa sông nước Nam Bộ, đưa du khách khám phá hoạt động giao thương, thưởng thức ẩm thực cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Thông qua lễ hội, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ di sản

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm làng nghề sẽ tái hiện, quảng bá đến du khách trong và ngoài nước các nghề truyền thống đặc trưng của khu vực Cái Bè và tỉnh Đồng Tháp, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gắn liền với đời sống của người dân vùng sông nước.

Đặc biệt, hoạt động “Đêm nhà cổ lên đèn” sẽ tái hiện vẻ đẹp cổ kính của Làng cổ Đông Hòa Hiệp trong không gian đêm, tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đến đây, du khách không những có dịp tham quan các nhà cổ mà còn được trải nghiệm làm bánh dân gian; nghe những câu chuyện về Nhà cổ Ông Kiệt, Nhà cổ Ba Đức, Nhà cổ Mười Võ.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch”

Dịp này cũng diễn ra Hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch” nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc nhà cổ, không gian văn hóa và đời sống cộng đồng tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp; đề xuất các định hướng, giải pháp xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ Đông Hòa Hiệp gắn với phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, còn có hoạt động thi sáng tác bài hát mang âm hưởng dân ca với chủ đề “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương” để quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và đời sống cộng đồng ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp; thi thiết kế logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp nhằm lựa chọn biểu trưng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa.

Đến với lễ hội, du khách có dịp khám phá di sản, trải nghiệm chợ nổi, thưởng thức ẩm thực phương Nam

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch” với các hoạt động khảo sát nhà cổ, Chợ nổi Cái Bè, cảnh quan sông nước, ẩm thực, làng nghề và các sản phẩm, dịch vụ du lịch… nhằm kết nối chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành với địa phương tham gia xây dựng tour, tuyến và sản phẩm du lịch mới có khả năng khai thác thường xuyên; nhất là sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch ban đêm.

Lễ hội cũng hướng đến giáo dục ý thức gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ

Lê hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch; qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch. Thông qua lễ hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ di sản; khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản riêng có của địa phương.

Lễ hội hướng đến phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững, gắn với phát triển kinh tế địa phương

Để thu hút đông đảo công chúng và du khách đến tham quan, thưởng lãm, vui chơi, giải trí… UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đa dạng và phong phú về nội dung, khẳng định được giá trị và sức hút của sản phẩm du lịch di sản mang đặc trưng của địa phương.