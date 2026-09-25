Về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Kết luận số 96-KL/TW (Kết luận), tại phiên họp ngày 28/8/2026, xem xét Tờ trình số 46-TTr/ĐUQH, ngày 12/8/2026 của Đảng ủy Quốc hội về Đề án "Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI", Bộ Chính trị cơ bản thống nhất chủ trương thông qua những nội dung của Đề án, đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI là góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Bảo đảm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu quả, gắn với thực hiện các định hướng phát triển đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Kết luận nêu rõ, hoạt động giám sát tập trung vào các định hướng lớn: Giám sát việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng; nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giám sát tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực nhà nước. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Việt Nam.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm phát triển xã hội bền vững, bảo vệ quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về hoạt động kiểm tra, giám sát nói chung, hoạt động giám sát của Quốc hội nói riêng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu về công tác này.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát của Quốc hội khóa XVI, coi trọng giám sát chủ động, thường xuyên, bám sát tình hình thực tiễn, giám sát dựa trên dữ liệu. Nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tính khả thi, rõ việc, rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Tập trung giám sát những vấn đề lớn, lĩnh vực then chốt, những "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trong phát triển, những vấn đề bức xúc, nổi lên mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với kiểm tra và giám sát của Đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương…

* Toàn văn Kết luận có tại đây.