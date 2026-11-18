Tiến sĩ Mostafa Helil, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Ả rập, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: PV

Ấn tượng sâu sắc với những giá trị văn hóa Việt Nam

Đến từ đất nước Ai Cập, vị Tiến sĩ đã có hơn một thập kỷ sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Khoảng thời gian ấy không chỉ giúp ông hiểu thêm về ngôn ngữ, con người và đời sống Việt Nam mà còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trong môi trường giáo dục đại học.

Khi được hỏi điều gì về văn hóa Việt Nam khiến ông ấn tượng nhất, vị giảng viên không chỉ nhắc đến những công trình kiến trúc nổi tiếng hay các điểm đến du lịch, mà ông còn lựa chọn những giá trị gần gũi trong đời sống.

Đó là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, truyền thống kính trọng người lớn tuổi, yêu thương và quan tâm đến trẻ nhỏ. Bên cạnh đó là niềm tự hào của người Việt đối với tiếng mẹ đẻ, tinh thần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là truyền thống tôn sư trọng đạo.

Những nét đẹp ấy, theo cảm nhận của vị giảng viên người Ai Cập, đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, được gìn giữ và thể hiện qua cách ứng xử giữa con người với con người.

Là người công tác trong lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Mostafa Helil đặc biệt trân trọng truyền thống kính trọng người thầy của người Việt. Tình cảm dành cho nhà giáo không chỉ được thể hiện trong các hoạt động kỷ niệm mà còn trở thành một phần trong những trải nghiệm nghề nghiệp của ông tại Việt Nam.

Trong hơn 10 năm gắn bó với Hà Nội, ông đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa do nhà trường tổ chức. Hằng năm, ông đều có mặt trong các chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và những hoạt động chào đón Tết Nguyên đán.

Thông qua các dịp gặp gỡ, giao lưu, Tiến sĩ Mostafa Helil có thêm cơ hội tìm hiểu những phong tục, tập quán và truyền thống của người Việt, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự gắn kết trong môi trường giáo dục mà ông đã lựa chọn gắn bó.

Mong chờ những sắc màu văn hóa Việt tại concert “Muôn sắc Việt Nam”

Từ trải nghiệm của một người nước ngoài đã gắn bó lâu năm với Hà Nội, vị Tiến sĩ người Ai Cập đánh giá cao ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo ông, việc tổ chức một ngày dành riêng để tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc không chỉ góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc Việt Nam mà còn khơi dậy tinh thần học tập, khám phá tri thức và nâng cao nhận thức xã hội.

Tiến sĩ Mostafa Helil chia sẻ niềm yêu thích và sự quan tâm tới văn hóa dân gian Việt Nam. Ảnh: PV

Tiến sĩ Mostafa Helil cho rằng, văn hóa cần được nhìn nhận như một nguồn lực nền tảng, có khả năng thúc đẩy sự phát triển và đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Đây cũng là dịp để những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự phong phú và đa dạng trong đời sống tinh thần của người Việt.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24-11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Tiến sĩ Mostafa Helil cho biết ông đã biết thông tin về sự kiện văn hóa có quy mô lớn này. Theo ông tìm hiểu, chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ và lực lượng biểu diễn cùng 50.000 khán giả sẽ tạo nên một không gian trình diễn nghệ thuật đa dạng.

Khi được hỏi mong muốn khám phá điều gì nếu có cơ hội tham dự "concert Quốc gia", ông bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới các loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam.

Với ông, nghệ thuật dân gian là một cách để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa cũng như đời sống thường nhật của người dân Việt Nam. Những hình thức biểu đạt nghệ thuật được lưu truyền qua nhiều thế hệ không chỉ mang giá trị giải trí mà còn phản ánh phong tục, tình cảm và những nét đặc trưng của cộng đồng.

Theo Tiến sĩ Mostafa Helil, một trong những con đường hiệu quả nhất để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa Việt Nam chính là thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Các bài hát, những loại hình nghệ thuật dân gian khi kết hợp với âm nhạc có thể làm nổi bật những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mang đến cho khán giả quốc tế cảm nhận chân thực về đời sống xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, trong những năm sinh sống tại Hà Nội, ông đã có cơ hội trực tiếp thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại của Việt Nam. Trong đó, múa rối nước là một trong những trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc.

Ông chia sẻ từng đến xem biểu diễn tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, nơi những câu chuyện dân gian, truyền thuyết cổ xưa được tái hiện sinh động thông qua nghệ thuật sân khấu độc đáo của Việt Nam. Những màn trình diễn không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn giúp ông hiểu thêm về đời sống, phong tục và trí tưởng tượng phong phú của người Việt.

Bên cạnh múa rối nước, vị Tiến sĩ người Ai Cập cũng dành nhiều thiện cảm cho nghệ thuật xiếc Việt Nam. Từng thưởng thức các chương trình biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, ông đánh giá cao sự sáng tạo, tài năng của các nghệ sĩ cũng như trình độ phát triển của nghệ thuật xiếc trong nước.

Những trải nghiệm đó càng củng cố niềm tin của ông rằng nghệ thuật Việt Nam có nhiều giá trị đặc sắc, xứng đáng được bạn bè quốc tế biết đến và quan tâm nhiều hơn.

Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì tới bạn bè quốc tế, vị giảng viên nhấn mạnh rằng nghệ thuật Việt Nam rất đáng trân trọng, đặc biệt là những loại hình mang đậm bản sắc dân tộc như múa rối nước. Theo ông, việc tìm hiểu và trực tiếp thưởng thức những loại hình nghệ thuật này sẽ mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Từ góc nhìn ấy, những chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Muôn sắc Việt Nam” có thêm ý nghĩa trong việc giới thiệu bản sắc dân tộc tới công chúng quốc tế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật dân gian và những hình thức biểu diễn đa dạng có thể tạo nên không gian giao lưu văn hóa, giúp người xem tiếp cận những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc.

Sau hơn 10 năm sống tại Hà Nội, vị giảng viên người Ai Cập đã có nhiều cơ hội chứng kiến và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa Việt. Từ các hoạt động chào đón năm mới, ngày lễ tri ân nhà giáo đến những chương trình biểu diễn nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều góp thêm một dấu ấn trong hành trình gắn bó của ông với Việt Nam.

Qua câu chuyện của vị giảng viên, có thể thấy sức lan tỏa của văn hóa không chỉ đến từ những sự kiện quy mô lớn mà còn được hình thành từ những giá trị bền vững trong đời sống, từ tình yêu thương gia đình, lòng kính trọng người thầy đến những di sản nghệ thuật truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Trong không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, những cảm nhận sâu sắc của một người nước ngoài đã gắn bó lâu năm với Thủ đô càng góp phần khẳng định sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là lời gợi mở về việc tiếp tục gìn giữ, phát huy và giới thiệu những giá trị nghệ thuật dân tộc đến bạn bè quốc tế, để mỗi sắc màu văn hóa Việt có cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn.