Vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Nội qua những tà áo dài trong đêm nghệ thuật 'Hà Nội, yêu và nhớ'

Lấy cảm hứng từ những vần thơ trong tập thơ Yêu và nhớ Hà Nội, Ngọc Hân tái hiện hình ảnh những thiếu nữ Hà thành dịu dàng, đằm thắm qua những tà áo dài lụa, nhung với họa tiết thêu tay tinh tế, kết hợp cùng khăn voan mềm mại. Những thiết kế mang vẻ đẹp hoài niệm, tôn vinh nét thanh lịch, nền nã và duyên dáng của người phụ nữ Hà Nội xưa và nay.

Hoa hậu Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Nội.

Đặc biệt, thay vì lựa chọn những người mẫu chuyên nghiệp, Ngọc Hân đã mời các gương mặt nghệ sĩ gắn bó với Hà Nội như nghệ sĩ Lan Hương (Lan Hương Bông), các diễn viên Ngọc Bích, Quách Thu Phương, Tú Oanh, Minh Hòa và họa sĩ Vương Linh cùng xuất hiện trên sân khấu. Mỗi nghệ sĩ, với vẻ đẹp và dấu ấn riêng, đã góp phần kể câu chuyện về người phụ nữ Hà Nội bằng thời trang, thi ca và những cảm xúc chân thành.

Bên cạnh bộ sưu tập dành cho phụ nữ, Ngọc Hân còn giới thiệu bộ sưu tập áo dài Tết dành cho trẻ em, lấy cảm hứng từ những câu ca dao, tục ngữ và nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền, mang đến không khí tươi vui, trong trẻo cho chương trình.

Chia sẻ về ý tưởng, Ngọc Hân cho biết: “Với Hân, Hà Nội không chỉ đẹp bởi những con phố, những mùa hoa hay những ký ức, mà còn đẹp bởi chính con người nơi đây. Hân mong muốn qua những tà áo dài, khán giả có thể cảm nhận được một Hà Nội rất đỗi dịu dàng, thanh lịch, vừa thân quen vừa sâu lắng. Đó cũng là cách Hân thể hiện tình yêu với Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên.”

NSND Lan Hương và NSƯT Ngọc Bích say sưa hoà vào dòng cảm xúc của chương trình.

Về tác giả Nguyễn Lê Hoa, chị sang Thụy Sĩ từ năm 18 tuổi. Trong thời gian sinh sống ở xứ người, chị đã luôn gửi gắm vào thơ ca tình yêu Hà Nội với những kí ức, hoài niệm cùng nỗi nhớ quê hương của một người con xa xứ.

Ngài Benjamin Muller, Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam và nhà thơ Nguyễn Lê Hoa.

Chia sẻ về lựa chọn thời điểm ra mắt tập thơ vào tháng 10, nhà thơ Nguyễn Lê Hoa cho biết đây là tháng có nhiều ý nghĩa và cũng là tháng chứa đựng nhiều dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội, của đất nước. Tháng 10 có ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ.

Với Nguyễn Lê Hoa, Hà Nội không chỉ là một địa danh mà còn là miền ký ức, là nơi lưu giữ những rung động sâu sắc về văn hóa, con người và những điều thân thương của quê hương. Dù sống xa Việt Nam, tình yêu dành cho Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong chị, trở thành nguồn cảm hứng để viết nên những vần thơ. Bên cạnh đó, vì muốn giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế nên tác giả đã xuất bản tuyển tập thơ ra ba ngôn ngữ là Việt - Anh - Pháp. Đây là tuyển tập thơ đầu tiên của Việt Nam mà tác giả đồng thời là dịch giả.