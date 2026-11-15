Vẻ đẹp quyến rũ của Bắc Kinh trong những ngày chớm Đông

Hai tháng sau khi ngưng hoạt động tại sân khấu Thiên Đăng, Thành Lộc và các nghệ sĩ xuất hiện trở lại với Kịch đoàn Thành Lộc, diễn thường xuyên tại Nhà hát Bến Thành. Thành Lộc không chỉ là tên cá nhân nghệ sĩ mà còn là tên của một tập thể. NSƯT Thành Lộc cùng nghệ sĩ Tuấn Khôi trở thành nhà đầu tư, làm chủ cho sân khấu của mình. Giờ đây với Thành Lộc, tự do nhiều hơn nhưng trọng trách cũng lớn hơn.