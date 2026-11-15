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Vẻ đẹp quyến rũ của Bắc Kinh trong những ngày chớm Đông

Cảnh sắc thiên nhiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) những ngày chớm Đông toát lên vẻ đẹp yên bình. Những gam màu chuyển mùa dịu nhẹ tạo nên nét quyến rũ đặc trưng của thành phố trong tiết trời se lạnh.

Báo VietnamPlus
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Lá cây chuyển màu tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lá cây chuyển màu tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách tham quan Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vịt uyên ương bơi trên mặt hồ tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vịt uyên ương bơi trên mặt hồ tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Di Hòa Viên (Cung điện Mùa Hè) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Di Hòa Viên (Cung điện Mùa Hè) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân chụp ảnh lưu niệm bên hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân chụp ảnh lưu niệm bên hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Em nhỏ ngồi trên thảm cỏ phủ đầy lá ngân hạnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Em nhỏ ngồi trên thảm cỏ phủ đầy lá ngân hạnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lá cây chuyển màu tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lá cây chuyển màu tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ve-dep-quyen-ru-cua-bac-kinh-trong-nhung-ngay-chom-dong-post1148344.vnp