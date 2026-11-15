Vẻ đẹp quyến rũ của Bắc Kinh trong những ngày chớm Đông

Lá cây chuyển màu tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách tham quan Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Vịt uyên ương bơi trên mặt hồ tại Vườn Thực vật Quốc gia Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Di Hòa Viên (Cung điện Mùa Hè) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân chụp ảnh lưu niệm bên hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Em nhỏ ngồi trên thảm cỏ phủ đầy lá ngân hạnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những hàng cây nhuộm sắc vàng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Lá cây chuyển màu tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)