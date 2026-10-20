Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua nghệ thuật điêu khắc ánh sáng

Tác phẩm “Khung trời ký ức” kết hợp hình ảnh chùm khế, tổ chim bằng đồng với bóng đổ người mẹ chăm con. Khung hình phía sau gợi liên tưởng đến một ô cửa mở vào ký ức tuổi thơ, theo ý tưởng của tác giả. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Hình ảnh chùm khế quen thuộc được nghệ nhân Bùi Văn Tự lựa chọn để đưa vào tác phẩm “Khung trời ký ức” gợi nhớ quê hương và những năm tháng tuổi thơ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Hình ảnh chăm chút từng miếng ăn của chim mẹ, tác giả liên tưởng đến tình yêu thương, sự chở che của người mẹ dành cho con. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Từ hình khối tổ chim và chùm khế, ánh sáng tạo nên bóng đổ người mẹ đang cho con bú, tác phẩm “Khung trời ký ức” gợi nhắc tình mẫu tử và ký ức tuổi thơ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tác phẩm “Hương sắc Việt Nam” bằng đồng của nghệ nhân Bùi Văn Tự kết hợp hình ảnh hoa sen với bóng đổ người phụ nữ trong trang phục Nhật Bình, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Ánh sáng kết nối hình khối tác phẩm với hình ảnh người phụ nữ trong trang phục cổ truyền. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con” bằng đồng của nghệ nhân Bùi Văn Tự kết hợp hình ảnh cá mẹ, đàn cá con và hoa sen, gửi gắm câu chuyện về tình mẫu tử và sự hy sinh của người mẹ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân Bùi Văn Tự hoàn thiện chi tiết trên tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con”. Theo anh, chế tác bằng đồng đòi hỏi kỹ năng gia công kim loại và xử lý sự biến dạng nhiệt để bảo đảm hình khối, bóng đổ theo ý tưởng sáng tác. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bóng đổ từ tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con” hiện lên hình ảnh người mẹ âu yếm con nhỏ. Những chi tiết đàn cá và hoa sen được nghệ nhân Bùi Văn Tự tính toán, sắp đặt để tạo nên hình ảnh này khi chiếu sáng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Chi tiết hoa sen và bề mặt tạo hình bằng đồng trên tác phẩm “Cá chuối đắm đuối vì con”. Sự kết hợp giữa các mảng đặc, khoảng trống và góc chiếu sáng góp phần định hình đường nét của bóng đổ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân Bùi Văn Tự chăm chút mẫu tạo hình bằng đất sét. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đôi tay nghệ nhân Bùi Văn Tự tỉ mỉ tạo các chi tiết trên mẫu chim bằng đất sét. Hình ảnh chim, cá, cây trái và hoa sen được anh đưa vào tác phẩm để kể những câu chuyện về gia đình, quê hương. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Nghệ nhân Bùi Văn Tự hoàn thiện tác phẩm “Vươn lên từ khát vọng” từ những mảnh gốm vỡ Bát Tràng, nhằm gửi gắm lời tri ân tới những người phụ nữ gắn bó với nghề gốm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)