Vẻ đẹp như tiên cảnh của 'vua đèo' dài nhất Việt Nam

Đèo Ô Quy Hồ là một trong những cung đường đèo nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc, nằm trên quốc lộ 4D, vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và nối Lào Cai với Lai Châu. Với chiều dài khoảng 50 km, nơi đây được biết đến là con đèo dài nhất Việt Nam.

Đỉnh đèo nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển. Nhờ địa hình cao, dài và hiểm trở, Ô Quy Hồ còn được mệnh danh là “vua đèo vùng Tây Bắc”. Đèo cũng có các tên gọi khác như đèo Hoàng Liên Sơn hoặc đèo Mây, bởi thường xuyên được bao phủ bởi mây mù.

Ô Quy Hồ cùng với Pha Đin, Mã Pí Lèng và Khau Phạ thường được nhắc đến trong nhóm “tứ đại đỉnh đèo” của vùng Tây Bắc. Trong đó, Pha Đin cao khoảng 1.648 m, Mã Pí Lèng khoảng 1.500 m, còn Khau Phạ có độ cao từ 1.200-1.500 m so với mực nước biển.

Tên gọi Ô Quy Hồ được cho là bắt nguồn từ bản Ô Quy Hồ nằm gần khu vực đèo. Theo tiếng H’Mông, tên gọi này mang nghĩa “vòng cung cong”, gợi hình dáng quanh co của cung đường giữa núi rừng.

Bên cạnh cách lý giải trên, người dân địa phương còn lưu truyền một câu chuyện về tình yêu giữa một nàng tiên và chàng trai phàm trần tên Ô Quy Hồ. Sau khi phải chia xa, nàng tiên hóa thành chim phượng hoàng và mỗi buổi hoàng hôn lại bay qua đèo gọi tên người mình yêu.

Điểm cao nhất của đèo được gọi là Cổng Trời, nằm ở độ cao hơn 2.000 m. Khu vực này có khí hậu mát mẻ, mây phủ gần như quanh năm, tạo điều kiện để du khách ngắm những lớp mây trôi ngay trước mắt.

Với chiều dài gần 50 km, độ cao hơn 2.000 m và vị trí cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ trở thành một trong những cung đường đặc trưng góp phần tạo sức hút cho du lịch vùng núi Tây Bắc.

"Tứ đại đỉnh đèo" là tên gọi chung của bốn con đèo hiểm trở, hùng vĩ và đẹp nhất vùng núi Tây Bắc Việt Nam, bao gồm: đèo Ô Quy Hồ, đèo Mã Pí Lèng, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.