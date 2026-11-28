Vẻ đẹp ngôi chùa Khmer gần 140 năm tuổi ở An Giang
Được hình thành năm 1887 từ sự đóng góp của đồng bào Phật tử Khmer, chùa Đồng Tranh ở xã Vĩnh Bình (An Giang) lưu giữ nét kiến trúc Phật giáo Nam tông đặc sắc, đồng thời ghi dấu một thời đấu tranh cách mạng.
Trải qua hơn một thế kỷ, chùa Đồng Tranh vẫn lưu giữ những nét kiến trúc và giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, ngôi chùa còn từng là căn cứ bí mật, che chở và nuôi giấu cán bộ trong những năm kháng chiến.
Dù nhiều lần bị bom đạn tàn phá, ngôi chùa vẫn được gìn giữ, tu bổ qua nhiều thế hệ. Năm 2018, chùa được trùng tu, xây dựng các hạng mục chính như chính điện, tăng xá và giảng đường.
Chùa Đồng Tranh không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer. Đây là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống như Chol Chnam Thmay, Sene Dolta, Ok Om Bok; đồng thời truyền dạy tiếng Khmer, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-ve-dep-ngoi-chua-khmer-gan-140-nam-tuoi-o-an-giang-a503688.html