Một góc chùa Đồng Tranh.

Trải qua hơn một thế kỷ, chùa Đồng Tranh vẫn lưu giữ những nét kiến trúc và giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, ngôi chùa còn từng là căn cứ bí mật, che chở và nuôi giấu cán bộ trong những năm kháng chiến.

Kiến trúc chùa Đồng Tranh mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.

Dù nhiều lần bị bom đạn tàn phá, ngôi chùa vẫn được gìn giữ, tu bổ qua nhiều thế hệ. Năm 2018, chùa được trùng tu, xây dựng các hạng mục chính như chính điện, tăng xá và giảng đường.

Tranh bích họa Đức Phật trên các bức tường trang trí chạm khắc đặc trưng của kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer.

Chùa Đồng Tranh không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer. Đây là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống như Chol Chnam Thmay, Sene Dolta, Ok Om Bok; đồng thời truyền dạy tiếng Khmer, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Một bức phù điêu tinh xảo tại chùa Đồng Tranh.

Tượng rồng trên nóc chùa tạo nên nét đẹp đặc trưng của kiến trúc chùa Khmer.

Rắn thần Naga là linh vật quan trọng trong Phật giáo Nam tông và văn hóa Khmer, mang ý nghĩa hộ pháp, gắn với nguồn nước và biểu tượng cội nguồn.

Tượng Phật nhập Niết bàn.

Kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo Nam tông Khmer, nổi bật với nhiều tầng, các tháp nhọn vươn cao cùng hệ thống hoa văn trang trí tinh xảo.

Chùa Đồng Tranh còn ghi dấu một thời đấu tranh cách mạng, từng là căn cứ bí mật che chở, nuôi giấu cán bộ trong những năm kháng chiến. Ngay khu vực phía sau các đại biểu đứng là một trong những hố bom do địch ném xuống.

Dấu tích bom đạn còn in hằn trên các cây cổ thụ ở chùa.

Trong văn hóa Khmer, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Trải qua gần 140 năm, chùa Đồng Tranh vẫn lưu giữ những giá trị kiến trúc, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.