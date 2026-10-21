Vẻ đẹp lấp lánh trong Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Vẻ đẹp lấp lánh, sống động có lẽ là dấu ấn chung cảm nhận từ Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam năm 2026, tại Nha Trang (Khánh Hòa), do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), UBND tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam được xem là sự kiện quan trọng của giới nhiếp ảnh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần (lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000).

Ban Tổ chức trao giải cho những tác giả đoạt giải Huy chương Vàng. Ảnh: NH.

Ban Tổ chức trao giải cho những tác giả đoạt giải Huy chương Đồng. Ảnh: NH.

Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức nói, sự kiện đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh; khuyến khích tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh; đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Cuộc thi không chỉ là nơi hội tụ, giao lưu của những người hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh mà còn là không gian để các nghệ sĩ thể hiện cách nhìn, tư duy và cảm xúc trước cuộc sống.

Triển lãm ảnh diễn ra trên bờ biển Nha Trang, kéo dài từ 20-29/10. Ảnh: NH.

Tác phẩm Nicu- Nơi hồi sinh những mầm sống"- tác giả Từ Thành.

Những khoảnh khắc được ghi lại bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh đã góp phần lưu giữ vẻ đẹp của đất nước và con người, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và từng bước khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống văn hóa, nghệ thuật đương đại.

Theo Ban Tổ chức, có 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả gửi tham gia cuộc thi, trong đó ảnh đơn có 7.756 tác phẩm, ảnh bộ 1.535 tác phẩm

Tác phẩm "Lễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm".

Tác phẩm "Hạnh phúc"- Nguyễn văn Giới (Lào Cai).

Trong số này, có 200 tác phẩm của 166 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm, gồm ảnh đơn 156 tác phẩm, ảnh bộ 44 tác phẩm.

32 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng, gồm 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 Giải Khuyến khích.

Tác phẩm "Mùa hồng chín"- Trần Thị Minh Phượng (Hà Nội).

Bộ ảnh "Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Đường lên đỉnh vinh quang"- Trần Thanh Hải (Hà Nội)- Huy chương Vàng.

Huy chương Vàng thuộc về các tác phẩm (bộ ảnh) “Sắc màu nha trang”- tác giả Trần Thủ An (TPHCM); “Đội tuyển bóng đá Việt Nam: đường lên đỉnh vinh quang”- tác giả Trần Thanh Hải (Hà Nội); “Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” – tác giả Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên).

Bộ ảnh "Sắc màu Nha Trang" - Trần Thủ An- Huy chương Vàng.

Bộ ảnh "Nghi lễ bánh chưng, bánh giầy..." - Nguyễn Khắc Hào (Hưng Yên)- Huy chương Vàng.

Ban Tổ chức nhấn mạnh, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày và trao giải thưởng tại Triển lãm phản ánh con người, văn hóa, lịch sử, phong cảnh, thiên nhiên và đất nước Việt Nam, cùng nhiều nội dung khác hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn, một khoảnh khắc và một cách cảm nhận riêng của người nghệ sĩ trước cuộc sống.

Tác phẩm "Tình thợ dưới hầm lò"- Lê Hồng Minh (Quảng Ninh).

Tác phẩm "Thanh âm xanh"- Trần Chí Cường (TPHCM).

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các tác giả không chỉ ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người mà còn thể hiện những suy tư, tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, phát triển và giàu sức sống tới công chúng trong nước và quốc tế.

Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam 2026 khai mạc sáng 20/10, tại Công viên Bờ Biển (bên cạnh Tháp Trầm Hương), đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và kéo dài đến 29/10.