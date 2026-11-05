Vẻ đẹp kỳ lạ của thanh kiếm cổ xưa có lưỡi gợn sóng như ngọn lửa

Flamberge là tên gọi thường được dùng để chỉ những thanh kiếm có lưỡi gợn sóng, tạo thành các đường cong liên tiếp thay vì cạnh thẳng truyền thống. Kiểu dáng này đặc biệt phổ biến ở châu Âu trong thế kỷ XVI và XVII, nổi bật nhất trên những thanh kiếm hai tay khổng lồ của Đức. Trong tiếng Đức, loại kiếm có lưỡi hình ngọn lửa được gọi là Flammenschwert, nghĩa đen là "kiếm lửa". Một số tài liệu cũng sử dụng những tên gọi như Flamberg hay Flambard để mô tả dòng vũ khí này.

Điểm gây ấn tượng nhất của Flamberge chính là phần lưỡi thép uốn lượn như thân rắn hoặc những ngọn lửa đang chuyển động. Không phải tất cả đều có kích thước giống nhau: có loại là kiếm hai tay dài gần bằng chiều cao một người trưởng thành, trong khi một số kiếm đấu tay đôi (rapier) cũng sở hữu lưỡi gợn sóng. Phần chuôi thường được thiết kế dài để người sử dụng có thể cầm bằng cả hai tay, kết hợp với bộ phận chắn tay phức tạp. Một thanh kiếm hai tay Flamberge của Đức hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland có niên đại 1550–1600, dài khoảng 169 cm và nặng gần 3 kg.

Ảnh: simpsongalleries.com

Trong chiến đấu, những thanh kiếm hai tay khổng lồ này từng được sử dụng bởi các chiến binh Landsknecht – lực lượng lính đánh thuê nổi tiếng của các vùng đất nói tiếng Đức. Một số chiến binh chuyên sử dụng vũ khí cỡ lớn được gọi là Doppelsöldner, nghĩa là những người được trả gấp đôi tiền công. Họ đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm, sử dụng kiếm hai tay để đối phó với đội hình giáo dài và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Vậy những đường cong trên lưỡi kiếm có tác dụng gì? Có giả thuyết cho rằng cấu trúc gợn sóng làm tăng ma sát khi hai lưỡi kiếm tiếp xúc, tạo ra những rung động khó chịu cho đối thủ trong quá trình đỡ đòn. Tuy nhiên, không nên xem đây là một ưu thế chiến đấu đã được chứng minh chắc chắn. Hình dáng đặc biệt của Flamberge nhiều khả năng còn mang giá trị thẩm mỹ và thể hiện sự phô trương kỹ nghệ chế tác. Những đường cong phức tạp cũng khiến việc rèn và hoàn thiện lưỡi kiếm trở nên công phu hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một chi tiết thú vị khác là tên gọi Flamberge có lịch sử phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Trong truyền thuyết Pháp, Flamberge còn là tên một thanh kiếm gắn với nhân vật Roland. Đến những thế kỷ sau, thuật ngữ này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, đôi khi chỉ những thanh kiếm lớn, đôi khi dùng để mô tả các loại lưỡi kiếm gợn sóng. Vì vậy, không phải mọi thanh kiếm có hình dáng này đều được người đương thời gọi bằng cùng một tên.

Khi súng hỏa mai và các loại vũ khí thuốc súng ngày càng phổ biến, những thanh kiếm hai tay khổng lồ dần mất vai trò trên chiến trường. Đến cuối thế kỷ XVII, chúng chủ yếu còn xuất hiện trong các nghi lễ, đội cận vệ hoặc những dịp phô diễn quyền lực. Ngày nay, Flamberge trở thành một hiện vật hấp dẫn trong các bộ sưu tập vũ khí lịch sử, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong tranh minh họa, trò chơi điện tử và phim giả tưởng. Dù không phải thiết kế kiếm phổ biến nhất lịch sử, hình dáng tựa ngọn lửa khiến Flamberge vẫn dễ dàng được nhận ra giữa hàng nghìn kiểu kiếm khác nhau.

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