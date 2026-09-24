Vẻ đẹp 'không tuổi' của nữ hoàng wushu Dương Thúy Vi ở kỳ Asiad cuối cùng

Ngày 23/9 tại Aichi-Nagoya, Dương Thúy Vi bước vào bài kiếm thuật và đạt 9,703 điểm, tạm xếp thứ tư. Đến phần thi thương thuật, võ sĩ Việt Nam giành thêm 9,710 điểm, nâng tổng thành tích lên 19,413 để mang về tấm HCĐ cho wushu Việt Nam.

Tấm huy chương ấy nối dài chuỗi thành tích đặc biệt của Thúy Vi: bốn kỳ Asiad liên tiếp có huy chương, gồm HCV tại Incheon năm 2014 và HCĐ ở các kỳ 2018, 2023, 2026. Trước đó, tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu, khi mới 17 tuổi, cô lần đầu góp mặt ở đấu trường châu lục nhưng chưa thể giành huy chương.

Bốn năm sau, Thúy Vi trở lại với vị thế khác. Tại Incheon 2014, cô đạt tổng điểm 19,41 ở hai bài kiếm thuật và thương thuật, hơn võ sĩ Macau Li Yi 0,02 điểm để giành HCV. Đó là tấm HCV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm ấy.

Từ đỉnh cao Incheon, Thúy Vi tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm vận động viên hàng đầu châu lục. Cô giành HCĐ tại ASIAD 2018, rồi lặp lại thành tích ấy ở Hàng Châu năm 2023, khi đã 30 tuổi. Tấm HCĐ tại Aichi-Nagoya một lần nữa cho thấy sự bền bỉ của nữ võ sĩ sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Nhìn lại hành trình ấy, Thúy Vi chia sẻ cô từng nghĩ sẽ dừng lại sau tấm HCV năm 2014. Nhưng nữ võ sĩ đã tiếp tục thi đấu, cống hiến qua năm kỳ ASIAD. Ở tuổi 33, cô cũng gửi gắm niềm tin vào thế hệ kế cận, cho rằng các vận động viên Taolu hiện tại không thua kém về kỹ thuật và cần tích lũy thêm sự ổn định, nền tảng thể lực.

Thúy Vi lần đầu dự ASIAD khi còn là cô gái 17 tuổi. Mười sáu năm sau, cô rời đấu trường này với một HCV và ba HCĐ. Phía sau những tấm huy chương là nhiều năm tập luyện, những lần đối mặt với chấn thương và áp lực, cùng sự kiên trì để tiếp tục cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Thúy Vi thực hiện bài thương thuật, vốn là sở trường của cô, tại Aichi-Nagoya. Kết quả 9,710 điểm ở nội dung này đưa cô lên vị trí thứ ba chung cuộc và giành HCĐ.

Dương Thúy Vi nhận HCĐ nội dung kiếm thuật - thương thuật nữ tại Asiad 20. Tấm huy chương ở Aichi-Nagoya khép lại hành trình năm kỳ Á vận hội của nữ võ sĩ, với một HCV và ba HCĐ.

Sau 16 năm kể từ lần đầu dự đại hội ở tuổi 17, cô một lần nữa đứng trên bục nhận huy chương, giữ trọn dấu ấn của mình trong lịch sử wushu Việt Nam.

Trọng Đạt