Diễn viên Shin Min Ah tiếp tục thu hút sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

"Giải thưởng được yêu thích tại Rồng Xanh! Wow! Cảm ơn mọi người", nữ diễn viên chia sẻ.

Shin Min Ah chia sẻ khoảnh khắc tại lễ trao giải Rồng Xành 2026.

Trong loạt ảnh được công bố, Shin Min Ah xuất hiện với chiếc váy quây màu đỏ rực rỡ, thiết kế để lộ bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh. Trang phục ôm sát cơ thể giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn, đồng thời tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyến rũ.

Điểm nhấn của bộ trang phục còn nằm ở những món trang sức lấp lánh được phối hợp tinh tế. Shin Min Ah lựa chọn màu son đỏ đồng điệu với sắc váy, góp phần hoàn thiện diện mạo nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Từng chi tiết đều được chăm chút, giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm trong những khung hình hậu trường.

Ảnh hậu trường của Shin Min Ah.

Ở một số bức ảnh khác, Shin Min Ah khoác thêm chiếc áo blazer màu đen bên ngoài váy đỏ và ngồi tại khu vực khán phòng. Dù không còn đứng dưới ánh đèn thảm đỏ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng nhờ nụ cười ngọt ngào, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái tự nhiên.

Loạt ảnh mới đây cho thấy sức hút của Shin Min Ah không chỉ đến từ trang phục lộng lẫy mà còn nằm ở vẻ đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng. Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường tại sự kiện, cô vẫn giữ được phong thái cuốn hút, khiến người hâm mộ khó rời mắt.

Đáng chú ý, niềm vui của Shin Min Ah tại lễ trao giải năm nay còn được nhân lên khi cô nhận giải Ngôi sao được yêu thích. Nữ diễn viên bày tỏ sự bất ngờ khi được xướng tên, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm cho mình.

"Tôi rất bất ngờ vì hoàn toàn không dự đoán trước được. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Cảm ơn mọi người", cô bày tỏ.

Shin Min Ah xuất hiện nổi bật. (Ảnh từ topstarnews)

Shin Min Ah được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh lần thứ 47 nhờ vai diễn hai chị em sinh đôi trong bộ phim điện ảnh Eyes. Dù không giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất, nữ diễn viên vẫn có một đêm đáng nhớ khi được khán giả bình chọn và vinh danh.