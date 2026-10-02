Vẻ đẹp di sản văn hóa qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: HOÀNG KIM)

Triển lãm giới thiệu 283 tác phẩm của 28 thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu và diễn ra đến hết ngày 12/10 tại cơ sở 2, Nhà Văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ.

Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị hơn 300 năm tuổi, là nơi hội tụ của dòng chảy kinh tế sôi động, và quan trọng hơn, là nơi lưu giữ những di sản văn hóa-lịch sử vô giá. Những ngôi chùa cổ kính trầm mặc, những công trình kiến trúc đi cùng năm tháng, hay những “địa chỉ đỏ” từng ghi dấu bao chiến công anh hùng... tất cả không chỉ là chứng nhân của lịch sử, mà còn là chốn neo giữ tâm hồn, định hình bản sắc của bao thế hệ người dân thành phố.

Lãnh đạo Nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu. (Ảnh: HOÀNG KIM)

Chính những giá trị và nét đẹp vượt thời gian của di sản đã chạm đến trái tim, thắp lên niềm đam mê và thôi thúc các nữ nghệ sĩ Hải Âu dành trọn tâm huyết, miệt mài sáng tác suốt nhiều năm qua.

Các tác phẩm được triển lãm đã khắc họa nét cổ kính của những ngôi chùa, công trình kiến trúc và địa chỉ ghi dấu lịch sử, đồng thời thể hiện sức sống của đô thị hôm nay. Ánh sáng, màu sắc và cách lựa chọn góc chụp giúp người xem tiếp cận di sản bằng cảm xúc. Những không gian quen thuộc được nhìn lại qua sự quan sát và tình yêu thành phố của người cầm máy.

Ông Foep Nick, du khách Pháp, xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: HOÀNG KIM)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đề tài di tích lịch sử, văn hóa ban đầu đặt ra nhiều khó khăn cho các thành viên. Tuy nhiên, các chị em đã cùng nhau thực hiện, miệt mài sáng tác để hoàn thành bộ ảnh. Sau tập sách trước, câu lạc bộ tiếp tục giới thiệu ấn phẩm mới, nối dài hành trình lưu giữ di sản bằng nhiếp ảnh.

Theo bà, hoạt động cũng hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: HOÀNG KIM)

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, di sản là nơi lưu giữ ký ức, góp phần định hình bản sắc của nhiều thế hệ người dân. Qua những tác phẩm, các nữ nghệ sĩ đã kết nối quá khứ với nhịp sống hiện tại, gửi gắm tình cảm dành cho thành phố. Bà mong muốn công chúng, nhất là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu, trân trọng và có trách nhiệm với những giá trị văn hóa, lịch sử.

Ông Foep Nick, du khách Pháp, cho biết trong chuyến du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này, ông may mắn khi được tham dự triển lãm ảnh độc đáo này. Nhiều bức ảnh tạo ấn tượng với ông bởi cách thể hiện các điểm di sản văn hóa bắt mắt. Qua những khuôn hình, ông có thêm cơ hội tìm hiểu vẻ đẹp của thành phố bên cạnh những trải nghiệm trong hành trình du lịch.

Bìa tập sách ảnh nghệ thuật ""Di tích lịch sử-văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” của Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu. (Ảnh: LINH BẢO)

Dịp này, Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu cũng cho ra mắt tập sách ảnh “Di tích lịch sử-văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu 396 tác phẩm của 28 tác giả, góp phần lưu giữ những góc nhìn về di sản và đưa thành quả sáng tác đến công chúng.

Tập sách ảnh ra đời như một “công trình” ghi chép di sản bằng ngôn ngữ thị giác, lắng đọng ngập tràn cảm xúc, thể hiện tình yêu và niềm tự hào sâu sắc của những người phụ nữ yêu nghệ thuật dành cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Hoạt động đánh dấu 36 năm hình thành, phát triển của Câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu, đồng thời hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.