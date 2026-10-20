Vẻ đẹp của những nữ công nhân lao động miệt mài xuyên đêm
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, khi nhiều người chuẩn bị những bó hoa, món quà và lời chúc dành tặng phụ nữ nhân ngày 20/10, vẫn có những người phụ nữ miệt mài làm việc xuyên đêm.
Khi thành phố chìm dần vào giấc ngủ, một nhịp sống khác lại bắt đầu. Dưới ánh đèn của những khu chợ đêm, giữa tiếng xe hàng và những bước chân tất bật, những người phụ nữ vẫn cần mẫn với công việc quen thuộc. Ngày 20/10, vẻ đẹp của họ được thể hiện qua sự chăm chỉ, khéo léo và tinh thần trách nhiệm.
Từ khoảng 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, chợ đầu mối Long Biên, phường Hồng Hà, Hà Nội trở thành điểm giao thương nhộn nhịp của các mặt hàng nông sản, rau củ, hoa quả và thực phẩm. Khoảng 2 giờ sáng, giữa những dãy hàng chất đầy thùng carton, bao tải và sọt hoa quả, các bà, các chị thoăn thoắt kiểm hàng, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa.
Công việc tại chợ đêm đòi hỏi không chỉ sự khéo léo mà còn cả sức bền. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa liên tục được kéo qua các lối đi, từng kiện hàng được vận chuyển đến nơi tập kết.
Giữa dòng người và xe hàng nối tiếp nhau, hình ảnh những người phụ nữ nhỏ bé kéo theo những chuyến hàng chất cao khiến người chứng kiến cảm phục. Một người phụ nữ làm nghề kéo hàng chia sẻ: “Làm riết cũng quen, tôi cũng chẳng nhớ sắp đến ngày lễ phụ nữ”. Với họ, mỗi chuyến hàng hoàn thành là thành quả của sự cố gắng mỗi ngày.
Khoảng 3 giờ sáng, chợ hoa Quảng Bá lại mang đến một không gian khác. Trong ánh đèn đêm, những bó hoa đủ màu sắc được các tiểu thương lựa chọn, phân loại, bó gói để kịp phục vụ khách hàng trong ngày Phụ nữ Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Nhị, một tiểu thương tại chợ, đang chăm chút từng bó hoa. “Những ngày này, tôi bận hơn hẳn ngày thường, tuy nhiên tôi cũng là một người phụ nữ nên tôi cũng muốn góp một chút niềm vui dành cho phái đẹp nhân dịp 20/10”, chị chia sẻ.
Không chỉ ở những khu chợ, trên các tuyến phố Hà Nội lúc rạng sáng, nhiều người phụ nữ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Những bước chân cần mẫn và từng nhát chổi góp phần giữ cho đường phố sạch đẹp, sẵn sàng đón một ngày mới.
Cũng trong nhịp sống ấy, những người phụ nữ làm nghề thu gom phế liệu tiếp tục công việc của mình. Từng chiếc vỏ hộp, thùng carton hay vật dụng cũ được phân loại, thu gom. Đó là công việc tạo thu nhập, đồng thời góp phần tận dụng vật liệu có thể tái chế. Chị Huệ, 45 tuổi, chia sẻ về những nhọc nhằn của công việc và niềm động viên từ gia đình.
Giữa những giờ làm việc kéo dài, đôi khi niềm vui đến từ một cuộc trò chuyện ngắn. Gần 4 giờ sáng, tại góc phố Phan Đình Phùng, cô Cúc và cô Dung tranh thủ nghỉ mệt, trò chuyện cùng nhau. “Phụ nữ ai cũng mong muốn được yêu thương, nhưng cuộc sống mưu sinh cứ cuốn mình đi, không còn thời gian nghĩ nhiều đến ngày lễ”, cô Cúc tâm sự.
Khi bình minh dần xuất hiện, những người phụ nữ buôn bán nhỏ lại bắt đầu một hành trình mới. Với chị Thu, công việc bán hàng đã trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc. Chị cho biết ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng, rong ruổi khắp Hà Nội để buôn bán. Mỗi ngày đều là một sự cố gắng.
Ở một góc chợ khác, người phụ nữ đứng giữa những thùng hoa quả, thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa. Trong không gian chật hẹp, từng động tác nhanh nhẹn, khéo léo cho thấy sự thành thạo của người đã quen với nhịp sống buôn bán.
Ngày 20/10 là dịp để tôn vinh phụ nữ, để những lời yêu thương được nói ra và những tình cảm trân quý được trao gửi. Sự tôn vinh ấy không chỉ hiện diện trong những bó hoa hay món quà, mà còn nằm ở sự ghi nhận, trân trọng những đóng góp hằng ngày của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ve-dep-cua-nhung-nu-cong-nhan-lao-dong-miet-mai-xuyen-dem-543959.html