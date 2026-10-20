Vẻ đẹp của những nữ công nhân lao động miệt mài xuyên đêm

Khi thành phố chìm dần vào giấc ngủ, một nhịp sống khác lại bắt đầu. Dưới ánh đèn của những khu chợ đêm, giữa tiếng xe hàng và những bước chân tất bật, những người phụ nữ vẫn cần mẫn với công việc quen thuộc. Ngày 20/10, vẻ đẹp của họ được thể hiện qua sự chăm chỉ, khéo léo và tinh thần trách nhiệm.

Chợ đầu mối Long Biên rực sáng trong đêm, nơi nhịp sống lao động bắt đầu sôi động khi nhiều tuyến phố Hà Nội đã chìm vào giấc ngủ.

Từ khoảng 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, chợ đầu mối Long Biên, phường Hồng Hà, Hà Nội trở thành điểm giao thương nhộn nhịp của các mặt hàng nông sản, rau củ, hoa quả và thực phẩm. Khoảng 2 giờ sáng, giữa những dãy hàng chất đầy thùng carton, bao tải và sọt hoa quả, các bà, các chị thoăn thoắt kiểm hàng, sắp xếp, vận chuyển hàng hóa.

Giữa những thùng hàng ngổn ngang, các nữ tiểu thương tất bật chuẩn bị cho phiên chợ sớm, góp phần giữ nhịp giao thương không ngừng nghỉ của Thủ đô.

Công việc tại chợ đêm đòi hỏi không chỉ sự khéo léo mà còn cả sức bền. Những chuyến xe chở đầy hàng hóa liên tục được kéo qua các lối đi, từng kiện hàng được vận chuyển đến nơi tập kết.

Đôi chân vững vàng, đôi tay chắc khỏe, người phụ nữ cần mẫn kéo xe hàng qua khu chợ, thể hiện sức bền và sự dẻo dai của người lao động.

Giữa dòng người và xe hàng nối tiếp nhau, hình ảnh những người phụ nữ nhỏ bé kéo theo những chuyến hàng chất cao khiến người chứng kiến cảm phục. Một người phụ nữ làm nghề kéo hàng chia sẻ: “Làm riết cũng quen, tôi cũng chẳng nhớ sắp đến ngày lễ phụ nữ”. Với họ, mỗi chuyến hàng hoàn thành là thành quả của sự cố gắng mỗi ngày.

Khoảng 3 giờ sáng, chợ hoa Quảng Bá lại mang đến một không gian khác. Trong ánh đèn đêm, những bó hoa đủ màu sắc được các tiểu thương lựa chọn, phân loại, bó gói để kịp phục vụ khách hàng trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Nhị, một tiểu thương tại chợ, đang chăm chút từng bó hoa. “Những ngày này, tôi bận hơn hẳn ngày thường, tuy nhiên tôi cũng là một người phụ nữ nên tôi cũng muốn góp một chút niềm vui dành cho phái đẹp nhân dịp 20/10”, chị chia sẻ.

Giữa muôn sắc hoa rực rỡ, chị Nguyễn Thị Nhị tỉ mỉ chăm chút từng bó hoa, gửi gắm niềm vui và những lời chúc tốt đẹp đến phụ nữ trong ngày 20/10.

Không chỉ ở những khu chợ, trên các tuyến phố Hà Nội lúc rạng sáng, nhiều người phụ nữ vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Những bước chân cần mẫn và từng nhát chổi góp phần giữ cho đường phố sạch đẹp, sẵn sàng đón một ngày mới.

Dưới ánh đèn đường lúc rạng sáng, nữ công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn làm sạch từng góc phố, góp phần mang đến diện mạo sạch đẹp cho Hà Nội.

Cũng trong nhịp sống ấy, những người phụ nữ làm nghề thu gom phế liệu tiếp tục công việc của mình. Từng chiếc vỏ hộp, thùng carton hay vật dụng cũ được phân loại, thu gom. Đó là công việc tạo thu nhập, đồng thời góp phần tận dụng vật liệu có thể tái chế. Chị Huệ, 45 tuổi, chia sẻ về những nhọc nhằn của công việc và niềm động viên từ gia đình.

Bên chiếc xe chở rác, người nữ công nhân cẩn thận thu gom, sắp xếp từng món đồ dù là rác thải.

Giữa những giờ làm việc kéo dài, đôi khi niềm vui đến từ một cuộc trò chuyện ngắn. Gần 4 giờ sáng, tại góc phố Phan Đình Phùng, cô Cúc và cô Dung tranh thủ nghỉ mệt, trò chuyện cùng nhau. “Phụ nữ ai cũng mong muốn được yêu thương, nhưng cuộc sống mưu sinh cứ cuốn mình đi, không còn thời gian nghĩ nhiều đến ngày lễ”, cô Cúc tâm sự.

Một phút nghỉ chân trong đêm, đôi lời trò chuyện giữa cô Cúc và cô Dung trên phố Phan Đình Phùng trở thành khoảnh khắc ấm áp về tình đồng nghiệp, sự sẻ chia.

Khi bình minh dần xuất hiện, những người phụ nữ buôn bán nhỏ lại bắt đầu một hành trình mới. Với chị Thu, công việc bán hàng đã trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc. Chị cho biết ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng, rong ruổi khắp Hà Nội để buôn bán. Mỗi ngày đều là một sự cố gắng.

Thức dậy từ 4 giờ sáng, chị Thu chuẩn bị những món hàng quen thuộc cho hành trình buôn bán, mang theo sự tháo vát và niềm tin vào thành quả lao động.

Ở một góc chợ khác, người phụ nữ đứng giữa những thùng hoa quả, thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa. Trong không gian chật hẹp, từng động tác nhanh nhẹn, khéo léo cho thấy sự thành thạo của người đã quen với nhịp sống buôn bán.

Giữa những thùng hoa quả chất đầy, người phụ nữ khéo léo sắp xếp hàng hóa, khép lại câu chuyện về những đôi tay cần mẫn làm nên vẻ đẹp bình dị của lao động.

Ngày 20/10 là dịp để tôn vinh phụ nữ, để những lời yêu thương được nói ra và những tình cảm trân quý được trao gửi. Sự tôn vinh ấy không chỉ hiện diện trong những bó hoa hay món quà, mà còn nằm ở sự ghi nhận, trân trọng những đóng góp hằng ngày của phụ nữ trong gia đình và xã hội.