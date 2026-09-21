Vẻ đẹp cầu Long Biên trong khoảnh khắc giao hòa cùng ánh sáng

Trong ánh bình minh đầu ngày, cầu Long Biên hiện lên trầm mặc, cổ kính giữa không gian còn bảng lảng hơi sương. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Cầu Long Biên soi bóng xuống dòng sông Hồng, tạo nên một bức tranh bình minh vừa khoáng đạt vừa nên thơ. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Nắng sớm phủ lên những thanh thép nhuốm màu thời gian, làm nổi bật vẻ đẹp đặc biệt của cây cầu đã gắn bó với Hà Nội qua nhiều thế hệ. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Khi mặt trời dần lên cao, cầu Long Biên chuyển mình trong những lớp ánh sáng và bóng đổ, tạo nên những đường nét đầy cuốn hút. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Trong khoảnh khắc hoàng hôn, cầu Long Biên nổi bật trên nền trời rực sắc, như một nét vẽ mạnh mẽ giữa không gian sông Hồng. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Với nhiều người Hà Nội, cầu Long Biên không chỉ là một cây cầu, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức của thành phố qua bao thế hệ. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Một khoảnh khắc ấn tượng của người nghệ sĩ dưới ánh hoàng hôn thơ mộng, đẹp đến nao lòng. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Trong sắc nắng dịu dàng cuối ngày, những nhịp cầu như chậm lại, để Hà Nội hiện lên bình yên và sâu lắng bên dòng sông Hồng. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Qua bao mùa nắng mưa, cầu Long Biên vẫn hiện diện trong đời sống người dân, chứng kiến những đổi thay và lưu giữ những điều thân thuộc của Thủ đô. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Từ bình minh đến hoàng hôn, mỗi khoảnh khắc trên cầu Long Biên lại mang một sắc thái riêng, nhưng luôn có chung một vẻ bình yên rất Hà Nội. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng

Cầu Long Biên không chỉ nối đôi bờ sông Hồng, mà còn nối những miền ký ức, những câu chuyện và tình yêu của người Hà Nội dành cho thành phố. Ảnh: NAG Nguyễn Quốc Vượng