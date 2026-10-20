Vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt Nam: Từ phố thị đến vùng cao

Từ những chuyến xe hoa rong ruổi trên phố đến hình ảnh phụ nữ vùng cao gùi lúa, địu con, dệt sợi hay rạng rỡ trong ngày hội, mỗi khoảnh khắc đều khắc họa vẻ đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam. Dù ở miền xuôi hay miền ngược, họ vẫn tỏa sáng bởi sự cần mẫn, đức hy sinh, tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Giữa phố phường Hà Nội, những chuyến xe hoa rong ruổi không chỉ tô điểm sắc màu cho phố thị mà còn khắc họa vẻ đẹp bình dị, tảo tần của người phụ nữ.

Người phụ nữ đạp xe chở những bó hoa tươi, mưu sinh giữa phố phường Thủ đô. Ảnh: Tuấn Anh

Chăm chút những bó hoa. Ảnh: Tuấn Anh

Giữa ruộng đồng, nương rẫy vùng cao, những người phụ nữ gùi lúa, địu con, cần mẫn mưu sinh. Dẫu nhọc nhằn, họ vẫn giữ nụ cười lạc quan, góp sức làm nên những mùa vàng no ấm.

Phụ nữ vùng cao gùi bao lúa nặng sau buổi thu hoạch. Ảnh: Tuấn Anh

Nụ cười bên bao lúa nặng trên vai. Ảnh: Tuấn Anh

Rạng rỡ bên những bó lúa chín vàng. Ảnh: Tuấn Anh

Ảnh: Tuấn Anh

Cần mẫn lao động giữa cánh đồng hoa tam giác mạch. Ảnh: Tuấn Anh

Không chỉ trong lao động, phụ nữ vùng cao với đôi bàn tay khéo léo bên khung quay sợi, họ góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc qua nhiều thế hệ.

Khéo léo bên khung quay sợi. Ảnh: Tuấn Anh

Chị em phụ nữ rực rỡ sắc màu trong ngày hội. Ảnh: Tuấn Anh

Từ những vòng quay xe hoa trên phố đến bước chân trên nương rẫy, từ đôi vai gánh gồng đến nụ cười rạng rỡ trong ngày hội, phụ nữ Việt Nam hiện lên với vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Sự tảo tần, lạc quan và tình yêu cuộc sống đã làm nên sức sống bền bỉ của họ.