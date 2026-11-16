Những tia nắng xuyên qua tầng mây, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trên biển Đà Nẵng lúc bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cầu vồng xuất hiện trên vùng biển Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc thiên nhiên đẹp mắt trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân đi dạo trên bãi biển Đà Nẵng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân thư giãn, đón bình minh trong không gian biển Đà Nẵng yên bình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khung cảnh biển như vô cực. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những dải mây hồng trải dài trên bầu trời, tô điểm vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mặt trời đỏ rực lúc bình minh, trải vệt sáng dài trên mặt nước và bãi cát ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân thu gom, sắp xếp lưới đánh bắt thủy sản bên bờ biển Đà Nẵng lúc sáng sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân tập thể dục buổi sáng bên bờ biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân chuẩn bị thuyền thúng và ngư cụ phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản ven bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong những sớm bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)