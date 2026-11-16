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Vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong những sớm bình minh

Khi bình minh, biển Đà Nẵng mang vẻ đẹp nhiều màu sắc với mặt trời đỏ rực, những tia sáng xuyên qua các tầng mây và đôi khi xuất hiện cả cầu vồng trên biển, tạo bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Báo VietnamPlus
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Những tia nắng xuyên qua tầng mây, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trên biển Đà Nẵng lúc bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những tia nắng xuyên qua tầng mây, tạo nên vẻ đẹp ấn tượng trên biển Đà Nẵng lúc bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cầu vồng xuất hiện trên vùng biển Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc thiên nhiên đẹp mắt trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cầu vồng xuất hiện trên vùng biển Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc thiên nhiên đẹp mắt trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân đi dạo trên bãi biển Đà Nẵng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân đi dạo trên bãi biển Đà Nẵng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân thư giãn, đón bình minh trong không gian biển Đà Nẵng yên bình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân thư giãn, đón bình minh trong không gian biển Đà Nẵng yên bình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khung cảnh biển như vô cực. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khung cảnh biển như vô cực. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những dải mây hồng trải dài trên bầu trời, tô điểm vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Những dải mây hồng trải dài trên bầu trời, tô điểm vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong buổi sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mặt trời đỏ rực lúc bình minh, trải vệt sáng dài trên mặt nước và bãi cát ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Mặt trời đỏ rực lúc bình minh, trải vệt sáng dài trên mặt nước và bãi cát ven biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân thu gom, sắp xếp lưới đánh bắt thủy sản bên bờ biển Đà Nẵng lúc sáng sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân thu gom, sắp xếp lưới đánh bắt thủy sản bên bờ biển Đà Nẵng lúc sáng sớm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân tập thể dục buổi sáng bên bờ biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân tập thể dục buổi sáng bên bờ biển Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân chuẩn bị thuyền thúng và ngư cụ phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản ven bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngư dân chuẩn bị thuyền thúng và ngư cụ phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản ven bờ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong những sớm bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vẻ đẹp biển Đà Nẵng trong những sớm bình minh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ve-dep-bien-da-nang-trong-nhung-som-binh-minh-post1148554.vnp