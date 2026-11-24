Từ chiều 21/11, Ban Tổ chức Concert “Muôn sắc Việt Nam” phát vé cho khán giả đã đăng ký thành công qua nền tảng HanoiGo tại số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng. Cũng thời điểm đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội bắt đầu chuyển vé đến các cơ quan, tổ chức đã đăng ký qua đường công văn.

Theo Ban Tổ chức, khoảng 38.000 vé được tặng miễn phí, trong đó có khoảng 10.500 vé dành cho người dân 19 phường của Hà Nội, khoảng 7.000 vé phát qua nền tảng trực tuyến, số còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia. Như vậy, đối với người dân, cơ hội tự đăng ký vé chỉ giới hạn trong khoảng 7.000 vé trực tuyến.

Hình ảnh rao bán vé Concert "Muôn sắc Việt Nam" trên mạng xã hội.

Trước đó, từ 10 giờ ngày 19/11, cổng đăng ký vé Concert “Muôn sắc Việt Nam” trên nền tảng HanoiGo chính thức mở cửa. Chỉ sau 8 phút, toàn bộ vé trực tuyến đã được đăng ký hết. Hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập, có thời điểm gần 150.000 người xếp hàng chờ đăng ký.

Gần đến thời điểm diễn ra Concert “Muôn sắc Việt Nam”, nhiều người muốn tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt này vẫn chưa có vé trong tay. Trong khi đó, nhiều người có vé đã nhanh chóng lên mạng “pass” lại cho những người có nhu cầu. Phần lớn người rao bán những tấm vé được Ban Tổ chức phát miễn phí đều đưa ra lý do bận việc đột xuất, không thể tham dự chương trình.

Trên nhóm công khai “Pass vé Concert và Sự Kiện Việt Nam” với hơn 100.000 thành viên trên Facebook, trong khoảng 2 ngày qua, có hàng trăm người đăng tin mua bán vé Concert “Muôn sắc Việt Nam”. Chỉ trong hơn một giờ, tài khoản Cáp Phan đăng thông tin “Em thừa nhiều pass nhanh”, kèm hình ảnh vé Concert, đã thu hút gần 60 lượt người vào “xin giá”.

Trong khi đó, tài khoản Nguyen Van Xuyen rao bán vé thừa, cần nhượng lại cho người có nhu cầu với giá 500.000 đồng/vé, vị trí chính giữa sân Mỹ Đình. Sau hơn 6 giờ đăng tin, bài viết của người này đã thu hút gần 100 lượt người hỏi mua. Nhiều người cũng tranh thủ rao bán vé Concert “Muôn sắc Việt Nam” ngay dưới bài đăng của tài khoản Nguyen Van Xuyen với giá từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/cặp.

Cũng có nhiều người đăng tin “thực thà” nói rằng: “Mình không phải là phe vé, do được tặng cặp vé nhưng bận không đi được nên pass lại. Ai có nhu cầu thì nhắn tin”. Những thông tin này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người, với các bình luận “xin giá” vé Concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Nhiều tài khoản không ủng hộ việc bán lại vé chương trình Concert "Muôn sắc Việt Nam".

Việc rao bán vé chương trình Concert “Muôn sắc Việt Nam” trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, cho rằng đây là hành vi trục lợi vì vé được phát miễn phí cho người dân tham dự chương trình. “Anh em cần tỉnh táo, đừng để lợi dụng đẩy giá”, tài khoản Chanz Vũ viết. Trong khi đó, một số người còn đăng thông tin: “Theo quy định của Ban Tổ chức, lúc check-in sẽ yêu cầu căn cước công dân phải khớp với thông tin vé. Do vậy, ai mua vé cần lưu ý”.

Trước tình trạng trên, đại diện Ban Tổ chức Concert “Muôn sắc Việt Nam” cho biết, những tài khoản rao bán vé sẽ được chuyển đến Công an TP Hà Nội để điều tra. Thực tế, ngay từ thời điểm phát vé cho khán giả đã đăng ký trực tuyến tại số 5 Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng công an đã tiến hành điều tra một số đối tượng.

Trước đó, Ban Tổ chức chương trình và Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng sức hút của chương trình để lập fanpage giả mạo, đăng tải thông tin không chính xác, rao bán vé, yêu cầu đặt cọc hoặc thu phí giữ chỗ. Một số thủ đoạn khác là gửi đường dẫn giả mạo trang đăng ký, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ban Tổ chức cũng lưu ý, việc xác thực vé và kiểm soát khán giả tại khu vực tổ chức được thực hiện theo quy định. Theo hướng dẫn đăng ký, mỗi mã QR chỉ được đổi một vé; thông tin trên giấy tờ tùy thân phải trùng khớp với thông tin đăng ký. Vì vậy, việc mua lại vé hoặc sử dụng vé do người khác chuyển nhượng có thể khiến khán giả gặp khó khăn khi làm thủ tục vào sân.

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, người dân cần tuyệt đối không mua vé từ các tài khoản cá nhân, fanpage hoặc hội nhóm không chính thức; không chuyển tiền đặt cọc, phí giữ chỗ hay phí ưu tiên nhận vé. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và không truy cập những đường link lạ được gửi qua tin nhắn.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với thời lượng 120 phút, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ và có màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV.