Về chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố

Theo Quyết định của Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ Quyết định này chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định này. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và kiến nghị bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Theo Quyết định này, đảng ủy dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, thành phố là đảng ủy cơ sở trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy (gọi tắt là tỉnh ủy); là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan của các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh. Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong đảng bộ; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận.