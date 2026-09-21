Vẽ chiêu trò 'chạy việc' sân bay, làm giả quyết định tuyển dụng để lừa bạn cũ

Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, ở phường Khương Đình, Hà Nội) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo hứa hẹn xin việc tại sân bay Nội Bài rồi chiếm đoạt tiền. Ảnh: AI

Theo cáo trạng, năm 2013, Nguyễn Xuân Tú là chiến sỹ nghĩa vụ công tác tại Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an TP Hà Nội, đến ngày 26/2/2016 Tú đã xuất ngũ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 11/2019, để có tiền chi tiêu cá nhân, Tú đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là cán bộ Công an và công tác tại Bộ phận An ninh hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, bản thân quen biết với nhiều lãnh đạo nên có khả năng xin việc vào Bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không Miền Bắc - Cục Hàng không Việt Nam.

Tùy vào vị trí, nguyện vọng công việc mà mức tiền chi phí cho các trường hợp là khác nhau. Với thủ đoạn trên, bị cáo chiếm đoạt được của 2 bị hại với tổng số tiền là 820 triệu đồng.

Cụ thể, bà Lê Thị Thơ có người cháu họ đi nghĩa vụ cùng với Nguyễn Xuân Tú. Bà Thơ thường xuyên sang nhà cháu chơi và quen biết với Tú.

Quá trình quen biết, Tú giới thiệu bản thân công tác tại Bộ phận An ninh soi chiếu Sân bay quốc tế Nội Bài và có mối quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo của Cục hàng không Việt Nam nên có thể xin được việc cho nhiều người.

Thời điểm này, con trai bà Thơ chưa có việc làm, bà Thơ nhờ Tú giúp. Ban đầu, Tú đưa ra chi phí 200 triệu đồng. Nhưng thực tế, bị cáo đưa ra nhiều lý do như cảm ơn các “Sếp”, hồ sơ có vướng mắc phải đi “bôi trơn” và đưa tiền để nhận quyết định tuyển dụng để đòi bà Thơ đưa thêm tiền.

Sau khi nhận tổng cộng 500 triệu đồng, Tú không gặp gỡ ai, không làm thủ tục gì để xin việc cho con trai bà Thơ vào bộ phận An ninh soi chiếu hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Nhưng để bà Thơ tin, Tú đã truy cập vào mạng Internet thuê người làm giả Quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không Miền Bắc. Đồng thời thông báo đến ngày 19/6/2020, con trai bà Thơ phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ, khi nào khai giảng Tú sẽ về đưa anh đi nhập học.

Đến thời điểm tham gia khóa học không thấy Tú về, gia đình bà Thơ nhiều lần gọi hỏi thì Tú lấy nhiều lý do khác nhau sau đó tắt máy và không liên lạc được.

Gia đình nạn nhân đến nhà Tú để đòi tiền nhưng không được. Ngày 19/5/2025 bà Thơ đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tú.

Nạn nhân thứ hai là anh Nguyễn Tuấn Anh (ở Hà Nội). Anh Tuấn Anh từng đóng quân cùng đơn vị với Tú. Năm 2016 anh Tú hoàn thành nghĩa vụ và trở về địa phương.

Khi gặp lại trong một đám cưới, Tú đã hứa hẹn giúp anh Tú xin vào làm ở Bộ phận An ninh soi chiếu sân bay Nội Bài và nhận 320 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.