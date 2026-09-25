Về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Quy định số 218-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Văn bản áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cơ quan đảng ở Trung ương; các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Quy định nêu rõ, người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định này trong phạm vi quản lý. Chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống thông tin báo cáo của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, bảo đảm kết nối, liên thông với hệ thống chung của toàn Đảng; cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin trên hệ thống thông tin báo cáo.

Nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng tăng cường phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện sớm vấn đề và kiến nghị giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Định kỳ đánh giá chất lượng công tác báo cáo, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của nội dung báo cáo. Bảo đảm thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời, không làm sai lệch bản chất tình hình.

Người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập, cập nhật, chia sẻ, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin, dữ liệu; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, sử dụng chung theo phân quyền, phục vụ kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa dữ liệu báo cáo; bảo đảm tính thống nhất giữa báo cáo của tổ chức đảng với số liệu của cơ quan nhà nước, tránh chồng chéo, mâu thuẫn thông tin.

Đối với cùng một nội dung báo cáo định kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới chỉ thực hiện một báo cáo thống nhất để gửi đồng thời đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Cơ quan đã được cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu không yêu cầu báo cáo lại cùng nội dung, trừ trường hợp cần làm rõ, bổ sung thông tin hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền…

Kết quả thực hiện quy định này là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, kỷ luật của cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Quy định số 218-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2026, thay thế Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 8/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

* Toàn văn Quy định số 218-QĐ/TW tại đây.