Về xã Cẩm Duệ, du khách có dịp khám phá nghề làm bánh đúc truyền thống – món ăn dân dã gắn bó với đời sống của người dân địa phương. Tổ hội nghề nghiệp làm bánh đúc do Hội Nông dân xã Cẩm Duệ xây dựng đã tập hợp những hội viên cùng đam mê, kinh nghiệm và mong muốn gắn bó với nghề.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo tẻ, hành tăm, mỡ lợn...

...người làm bánh Cẩm Duệ tỉ mỉ chuẩn bị từng công đoạn, góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của món bánh quê.

Những công đoạn chế biến được người thợ làm bánh thực hiện bằng kinh nghiệm, sự khéo léo và tâm huyết với nghề.

﻿

Những chiếc bánh đúc dân dã, dẻo thơm là kết tinh từ nguyên liệu quen thuộc và đôi bàn tay khéo léo của người dân Cẩm Duệ.

Theo chia sẻ, bánh đúc phải được nấu bằng bếp củi mới tạo nên hương vị độc đáo.

Tham gia tổ hội, các thành viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Chị Lê Thị Bích - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp bánh đúc xã Cẩm Duệ chia sẻ: "Mỗi thành viên trong tổ hội luôn tâm huyết gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Sự ủng hộ của khách hàng chính là động lực, thôi thúc chúng tôi gắn bó với nghề".

Nghề làm bánh đúc không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn mở ra cơ hội quảng bá đặc sản, giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách.

Ngoài làm bánh đúc, tổ hội còn làm bánh chưng, bánh tày, bánh dò...

﻿

Những mẻ bánh thơm ngon là kết quả của quá trình lao động miệt mài, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm của người làm nghề. Đặc biệt, không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, các thành viên Tổ hội nghề nghiệp bánh đúc xã Cẩm Duệ còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong những đợt mưa lũ, mọi người cùng chuẩn bị nguyên liệu, làm bánh gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Món bánh đúc mộc mạc đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống ẩm thực của người dân địa phương. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Duệ, tổ hội nghề nghiệp làm bánh đúc ra đời không chỉ góp phần duy trì nghề truyền thống mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.