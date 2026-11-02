Về Cà Mau du lịch tâm linh

Dấu ấn phật giáo giữa lòng Ðất Mũi

Nằm giữa lòng đô thị trung tâm tỉnh, chùa Monivongsa Bopharam (phường An Xuyên) là công trình nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer đặc sắc. Chùa được xây dựng năm 1964, tên gọi Monivongsa Bopharam có nguồn gốc từ tiếng Pali, mang ý nghĩa “chùa liên hoa”, gợi nhắc vẻ thanh khiết, an nhiên trong tinh thần Phật giáo.

Cổng chính chùa quay về hướng Ðông. Các hạng mục công trình mang sắc đỏ và vàng chủ đạo, nổi bật giữa màu xanh cây lá, tạo nên tổng thể vừa trang nghiêm vừa rực rỡ. Khuôn viên chùa nổi bật với 3 ngọn tháp điêu khắc hoa văn cầu kỳ, cùng tượng Phật nằm kích thước lớn.

Tượng Phật nằm kích thước lớn tại chùa Monivongsa Bopharam.

Không chỉ là cơ sở thờ tự, chùa Monivongsa Bopharam còn là nơi kết nối cộng đồng, gìn giữ phong tục, bảo tồn và trao truyền giá trị văn hoá của đồng bào Khmer. Vì thế, khi đến đây chiêm bái, du khách còn được hiểu hơn chiều sâu văn hoá của dân tộc Khmer.

Cách trung tâm tỉnh khoảng 100 km theo đuyến đường về Ðất Mũi, chùa Phật Quang (toạ lạc tại ấp Rạch Gốc, Xã Phan Ngọc Hiển) gây chú ý bởi tượng Phật Thích Ca cao gần 20 m nổi bật giữa cảnh quan xung quanh.

Kiến trúc chùa Phật Quang mang dấu ấn giao thoa giữa nghệ thuật phương Ðông và phương Tây. Chánh điện nằm phía trước, phía sau là sân thiên tịnh và nhà hậu tổ; mái ngói âm dương tạo nét gần gũi, hài hoà với tổng thể công trình. Không gian chùa tĩnh lặng mang đến cho du khách cảm giác thư thái.

Trước cổng chùa Phật Quang là tượng Tứ đại Thiên vương.

Kết nối tuyến du lịch tâm linh

Hai điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng của Cà Mau nữa là chùa Quán Âm Phật Ðài (phường Nhà Mát) và chùa Giác Hoa (xã Châu Thới), thu hút đông người dân và khách hành hương đến tham quan, cúng bái.

Quán Âm Phật Ðài nổi bật với tượng Quán Âm Nam Hải cao khoảng 11 m (chưa tính bệ đỡ) hướng mặt ra biển Ðông. Trong dáng áo trắng thanh thoát, tay cầm nhành dương liễu và bình cam lồ, Ðức Quán Thế Âm hiện lên với vẻ hiền từ, gợi nhắc về lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ, cứu nạn. Trong tín ngưỡng của cư dân miền biển, Phật Bà Quan Âm là vị thần hộ mệnh, che chở cho những con tàu ra khơi thuận buồm xuôi gió, người đi biển trở về bình an, gia đình có cuộc sống đủ đầy sau mỗi chuyến đánh bắt. Vào dịp Lễ hội Quán Âm Nam Hải (diễn ra từ ngày 22-24/3 âm lịch hằng năm), nơi đây đón dòng người tìm về dâng hương, cầu bình an và hoà mình vào không khí lễ hội Phật giáo.

Lễ hội Quán Âm Nam Hải (từ ngày 22-24/3 âm lịch) hằng năm thu hút đông người dân, du khách hành hương tìm về cúng bái, cầu bình an.

Nếu Quán Âm Phật Ðài mang hơi thở của biển cả, thì chùa Giác Hoa mở ra không gian giàu màu sắc kiến trúc và cảnh quan. Ngôi chùa cổ hơn 100 năm tuổi được bao bọc bởi dòng sông Châu Hưng. Ðiểm nhấn trong khuôn viên chùa là tượng Ðức Phật Dược Sư cao 33 m (chưa kể phần công trình bên dưới), tổng chiều cao tính từ mặt đất lên đến đỉnh đạt khoảng 44 m. Dưới chân tượng lớn là nhiều cụm tượng Phật màu sắc phong phú, tạo nên không gian chiêm bái hút thị giác.

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại chùa Giác Hoa.

Bên cạnh pho tượng nổi bật, chùa Giác Hoa còn lưu dấu thời gian qua kiến trúc kết hợp những yếu tố nghệ thuật phương Ðông và phương Tây. Không gian thờ tự, các cụm tượng nhiều màu sắc và cảnh quan được bố trí đan xen, giao hoà giữa nét cổ kính với diện mạo sinh động. Du khách đến đây vừa có thể chiêm bái, vừa tìm hiểu thêm về nghệ thuật kiến trúc, mỹ thuật Phật giáo và những giá trị văn hoá được gìn giữ qua hơn 1 thế kỷ.

Ðặt trong hành trình khám phá Cà Mau, các điểm chùa nổi tiếng này hình thành tuyến du lịch tâm linh liên vùng, kết hợp tham quan kiến trúc, tìm hiểu văn hoá và trải nghiệm đời sống cư dân địa phương.