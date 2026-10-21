Về Cà Mau, dự Festival tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ

Họp báo thông tin về hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: Lê Sơn)

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin, chương trình khai mạc sự kiện dự kiến diễn ra tối 21/11 và bế mạc ngày 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau

Một trong những trọng tâm của Festival là không gian trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm, kết hợp quảng bá sản phẩm Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ẩm thực và tư vấn việc làm.

Trong khoảng 350 gian hàng dự kiến, có 150 gian hàng ngành tôm, 156 gian hàng OCOP, 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm.

Các gian hàng ngành tôm giới thiệu mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm - lúa, nuôi thâm canh, siêu thâm canh và ứng dụng công nghệ cao; cùng máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến, bảo quản và các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm, phụ phẩm thủy sản.

Trong khuôn khổ Festival, Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương dự kiến diễn ra sáng 21/11, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu và các cơ sở nuôi tôm.

Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026, dự kiến tổ chức sáng 22/11, sẽ tập trung đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu, liên kết chuỗi giá trị và định hướng phát triển ngành tôm hiện đại, xanh, bền vững, hội nhập quốc tế.

Các hoạt động trải nghiệm cũng được thiết kế để đưa sản phẩm đến gần hơn với người dân và du khách. Trong 3 ngày Festival, công chúng có thể tham quan khu ẩm thực, theo dõi quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau với sự tham gia dự kiến của 27 nhóm đầu bếp, cùng các hoạt động trải nghiệm gắn với hình ảnh con tôm.

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng diễn ra từ ngày 21-23/11, cung cấp thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề và cơ hội làm việc trong, ngoài tỉnh, kể cả việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông qua hội nghị, trưng bày, giao thương và khảo sát vùng nuôi, tỉnh hướng đến mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp và đối tác; qua đó nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau.

Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. (Ảnh: Hoàng Minh)

Quảng bá hình ảnh con người Cà Mau

Gắn với Festival Tôm là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng đến tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá hình ảnh con người Cà Mau.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau dự kiến có chương trình nghệ thuật “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau” vào tối 22/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Chương trình giới thiệu những loại hình nghệ thuật tiêu biểu của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, như đờn ca tài tử Nam Bộ, múa Romvong, Rô-băm, Dù kê, nhạc Ngũ âm và múa lân; đồng thời trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.

Không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống được tổ chức từ ngày 21 - 25/11, giới thiệu đời sống văn hóa, trang phục, nhạc cụ, nghệ thuật, món ăn đặc trưng của cộng đồng Kinh - Khmer - Hoa và giá trị nghệ thuật của gốm Nam Bộ.

Bên cạnh đó, chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố dự kiến có 69 xe của Ban tổ chức và các xã, phường, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và sự kiện đến người dân, du khách.

Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng được tổ chức tại các địa phương, trong đó có Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ, Liên hoan múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer gắn với Lễ hội Ok Om Bok, Giải đua vỏ máy composite mở rộng và các chương trình văn hóa, thể thao.

Cùng với hoạt động văn hóa, tỉnh triển khai chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”, kết nối doanh nghiệp xây dựng tour, combo ưu đãi, khuyến khích du khách tham quan nhiều điểm đến và lưu trú lâu hơn.

Việc gắn Festival Tôm với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tạo không gian quảng bá ngành hàng chủ lực mà còn góp phần giới thiệu bản sắc, ẩm thực, làng nghề và tiềm năng du lịch địa phương.

Qua chuỗi sự kiện, Cà Mau hướng đến phát huy giá trị văn hóa như nguồn lực nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng tầm thương hiệu tôm trên thị trường trong nước, quốc tế.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, chuỗi sự kiện quy mô trong tháng 11/2026 là bước đi chiến lược để địa phương tạo đột phá, tận dụng đà tăng trưởng ấn tượng 7,6% trong 9 tháng đầu năm với sản lượng chế biến tôm tăng 16,8% và kim ngạch xuất khẩu tăng 10,6%.

Thông qua việc lấy chuỗi giá trị ngành tôm làm trụ cột kinh tế và văn hóa truyền thống làm nền tảng tinh thần, Cà Mau quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, khẳng định vững chắc vị thế “thủ phủ tôm” trên bản đồ nông sản toàn cầu.