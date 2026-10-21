Về Cà Mau chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ tại Festival Tôm

Chiều 20/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì họp báo thường kỳ quý 3 và thông tin hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, sự kiện này có 500 - 700 khách mời và khoảng 10.000 người dân, du khách dự đêm khai mạc vào tối 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Kéo dài đến hết ngày 25/11 với quy mô 350 gian hàng, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 có chương trình nghệ thuật và pháo hoa. Chương trình này được dàn dựng trang trọng, đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa, con người vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đầy cảm xúc và ấn tượng, gắn với chủ đề của ngày hội tôn vinh con tôm.

Biểu tượng con tôm tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Trong đêm 22/11, tại quảng trường có biểu tượng con tôm lớn nhất Cà Mau dự kiến diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”. Chương trình này nhằm tôn vinh Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau, trong đó chú trọng trình diễn 3 loại hình nghệ thuật của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa bao gồm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, múa Romvong, múa Rôbăm, dù kê, nhạc ngũ âm, múa lân, trình diễn áo dài, áo bà ba người Kinh, trang phục truyền thống đồng bào Khmer, trang phục truyền thống của người Hoa…

Đối với không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau được Ban tổ chức bố trí xung quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống đặc trưng của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa cùng sinh sống, gắn bó lâu đời trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đồng thời giới thiệu nét đẹp gốm Nam Bộ - một di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất phương Nam.

Từng là tỉnh lỵ của Bạc Liêu cũ, sau sáp nhập với Cà Mau, thành phố Bạc Liêu trở thành phường và nơi đây cũng có nhiều sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Trong đó, đặc sắc nhất là Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II, diễn ra từ 23-26/11, tại khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Còn tại chùa Xiêm Cán của phường Hiệp Thành, có Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026 (gắn với Lễ hội Ok Om Bok, dự kiến bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào ngày 22/11 tại sân đối diện chùa).

Những ngày trước khi diễn ra sự kiện chính chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau, trên địa bàn tỉnh này có các hoạt động hấp dẫn như Cuộc thi Người đẹp Đất Mũi qua ảnh lần thứ I, Cuộc thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I, Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp PetroVietNam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì họp báo chiều 20/10.

Gắn với sự kiện Festival Tôm, tỉnh Cà Mau còn có không gian quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh này tại TP.HCM với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, kéo dài từ 13 - 18/11, tại phường Bình Đông, TP.HCM.

Đặc biệt, tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc còn tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Hà Nội từ 24 - 29/11. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, Hà Nội) với 30 gian hàng tại 3 không gian chính là trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; trưng bày xúc tiến đầu tư và trưng bày, quảng bá du lịch, biểu diễn nghệ thuật, truyền thông, quảng bá sự kiện.

Diễn ra song song với các sự kiện trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ” kéo dài từ nay hết tháng 11/2026.

Chương trình này giúp liên kết doanh nghiệp xây dựng các tour, combo ưu đãi Festival - Đất Mũi - U Minh Hạ - du lịch cộng đồng; triển khai ưu đãi lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan và trải nghiệm; đẩy mạnh truyền thông.

Mục tiêu của chương trình là tận dụng Festival Tôm để thu hút khách đến Cà Mau; chuyển khách tham dự sự kiện thành khách du lịch; khuyến khích khách tham quan nhiều điểm - lưu trú lâu hơn - tăng chi tiêu - quảng bá hình ảnh Cà Mau.