'Về bản em' lan tỏa sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Suối Tọ

Chương trình có sự tham gia của 50 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng đến từ 4 bản: Suối Tọ, bản Trò, Lũng Khoai và Suối Khang. Các đội tranh tài qua 3 phần thi: “Khéo tay, hay nghề”, “Hát hay, đàn giỏi” và “Trò chơi dân gian, thể thao dân tộc”.

Mỗi phần thi mang đến những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông, từ sự khéo léo trong nghề thủ công truyền thống đến những làn điệu dân ca, điệu múa, tiếng nhạc cụ và các trò chơi dân gian.

Những màn trình diễn hấp dẫn cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân đã tạo nên không khí hào hứng, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa của địa phương.

“Về bản em” là gameshow do Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La thực hiện, nhằm giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và đời sống của các bản làng vùng cao.

Thông qua các phần thi và hoạt động giao lưu, chương trình tạo sân chơi để nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng thể hiện tài năng, đồng thời khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu, gìn giữ và phát huy tiếng nói, phong tục, nghệ thuật truyền thống của dân tộc mình.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội thi xuất sắc. Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm trao tặng 8 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Gameshow “Về bản em” góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông xã Suối Tọ.

Qua nhiều năm tổ chức, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người dân các bản làng Sơn La, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở và quảng bá các giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch địa phương.