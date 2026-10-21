Về Bắc Mê khám phá nét đẹp lao động qua hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy

Ngày 21.10, tại thôn Lạc Nông, UBND xã Bắc Mê tổ chức Hội thi cắt lúa nếp, giã bánh giầy năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Hội thi có 10 đội đến từ các thôn Nà Pâu, Nà Phia, Yên Phong, Bó Củng, Lạc Nông, Nà Nèn, Hạ Sơn, Bản Đuốc, Pắc Mìa và Bản Sáp. Mỗi đội gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nam và 4 nữ. Các thành viên mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, tạo nên không khí giao lưu đậm sắc màu văn hóa địa phương.

Hai nội dung cắt lúa nếp và giã bánh giầy tái hiện những công đoạn gắn bó với đời sống sản xuất, sinh hoạt truyền thống. Trên đồng ruộng, các đội tranh tài ở phần thi cắt lúa nếp, đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ, sự gọn gàng và phối hợp nhịp nhàng.

Trong khi đó, ở phần thi giã bánh giầy, các thành viên thể hiện sự khéo léo qua từng công đoạn từ nấu xôi, giã bánh đến tạo hình, trang trí sản phẩm, đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không chỉ là cuộc tranh tài, hội thi còn tạo không gian để người dân cùng thực hành, giới thiệu những phong tục gắn với lao động nông nghiệp. Qua đó, du khách có dịp tìm hiểu đời sống văn hóa địa phương, còn người dân có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất nội dung cắt lúa nếp cho đội thôn Hạ Sơn; giải Nhất nội dung giã bánh giầy thuộc về đội thôn Yên Phong. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cũng được trao cho những đội tham gia.

Hội thi là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa năm 2026 của xã Bắc Mê, với chủ đề “Bắc Mê - Hội tụ sắc màu, khát vọng vươn xa”, hướng tới quảng bá tiềm năng, lợi thế địa phương, gắn phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế và du lịch.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện tiếp tục diễn ra từ ngày 31.10 đến 8.11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng.

Cụ thể, giải bóng chuyền hơi diễn ra trong hai ngày 31.10 và 1.11 tại thôn Yên Phong; giải Pickleball được tổ chức ngày 6.11 tại Trung tâm xã Bắc Mê.

Ngày 7.11, xã dự kiến tổ chức Lễ khánh thành các công trình trọng điểm, khai mạc hội chợ việc làm gắn với hoạt động chuyển đổi số và hội thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống. Lễ hội đua mảng dự kiến diễn ra ngày 8.11 tại sân vận động xã Bắc Mê.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Bắc Mê hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và quảng bá hình ảnh quê hương, con người địa phương.

Đây cũng là dịp để người dân và du khách khám phá nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, qua đó góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.