Về An Giang lắng nghe lời thì thầm của đất

Hòa cùng nhịp đập phát triển

Về xã Mỹ Bình, tỉnh An Giang hôm nay, phong vị của vùng đất lúa đang mang thêm những sắc màu mới. Những vùng rau màu, cây ăn trái ngày càng được mở rộng. Đáng chú ý, trên vùng đất mà trước đây cây sầu riêng gần như chưa thể bén rễ, nay đã xuất hiện những vườn sầu riêng trái vụ trĩu quả. Từ sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, người dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo đất, điều chỉnh quy trình canh tác để cây sầu riêng thích nghi, cho năng suất và giá trị kinh tế cao hơn. Những vườn sầu riêng hôm nay vì thế không chỉ là câu chuyện về một loại cây trồng mới, mà còn cho thấy khả năng thích ứng, sáng tạo của người nông dân trước yêu cầu chuyển đổi sản xuất.

Tập thể cán bộ, nhân viên Co-opBank chi nhánh An Giang

Ông Trần Chinh - Giám đốc HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc Thạnh, cho biết cách đây khoảng 10 năm, ông là một trong những người tiên phong chuyển đổi từ trồng lúa sang sầu riêng. Hiệu quả kinh tế từ những hộ đi đầu đã tạo động lực để người dân chuyển đổi cây trồng. Đến nay, xã đã lựa chọn sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực và quy hoạch vùng trồng tại ấp Bình Phước và Bình Thành.

Tuy nhiên, mở rộng sản xuất không dễ với những hộ có nguồn vốn tích lũy hạn chế. “Tôi cũng đã tiếp cận một số tổ chức tín dụng nhưng cảm thấy việc cho vay là rất khó khăn”, ông Trần Chinh chia sẻ.

Cơ hội mở ra vào năm 2024, khi Liên minh HTX tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung ghi nhớ hợp tác với đối tác. Tại đây, Co-opBank Chi nhánh An Giang giới thiệu chương trình cho vay ưu đãi phục vụ sản xuất - kinh doanh đối với HTX và thành viên HTX.

Theo ông Đặng Hoàng Ngọ, Giám đốc Co-opBank Chi nhánh An Giang, thời điểm đó, nhiều bà con rất phấn khởi khi biết có nguồn vốn từ Co-opBank với lãi suất phù hợp để đầu tư sản xuất.

Với ông Trần Văn Phương - Thành viên HTX Phước Lộc Thạnh, nguồn vốn đến đúng thời điểm cây sầu riêng bắt đầu cho trái. “Hai năm trước, khi cây vào vụ đầu tiên thì tôi hết tiền. Vốn từ Co-opBank giúp tôi kịp thời đầu tư phân, thuốc làm trái, sau đó mở rộng diện tích lên 20.000 m2”, ông Phương cho biết.

Theo ông Trần Chinh - Giám đốc HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc Thạnh, nếu trước đây trồng lúa, mỗi 1.000 m2 một năm thu lãi cao nhất khoảng 2-3 triệu đồng thì sầu riêng mang lại hiệu quả cao hơn. Có thời điểm giá sầu riêng trái vụ đạt 55-57 nghìn đồng/kg, với sản lượng khoảng 3 tấn, gia đình ông thu lãi khoảng 50 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Trong bối cảnh giá sầu riêng đã giảm đáng kể so với những năm trước, nguồn vốn với lãi suất phù hợp càng có ý nghĩa đối với người trồng. “Nguồn vốn Co-opBank giúp bà con duy trì lợi nhuận ổn định hơn, an tâm đầu tư”, ông Trần Chinh chia sẻ.

Đến nay, Co-opBank Chi nhánh An Giang đã cho 12 thành viên HTX vay tổng cộng 5 tỷ đồng, hạn mức tín dụng tối đa tới 3 tỷ đồng/thành viên. Diện tích sầu riêng Ri6 của HTX đã mở rộng lên khoảng 30-35 ha, bình quân mỗi ha cho lợi nhuận 100-150 triệu đồng.

Không chỉ đồng hành với những mô hình sản xuất mới, nguồn vốn Co-opBank còn góp phần cùng An Giang thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Cán bộ Co-opBank chi nhánh An Giang và ông Trần Chinh - Giám đốc HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc Thạnh trong vườn sầu riêng của HTX

Tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Thuận, xã Mỹ Thuận, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc HTX, cho biết từ năm 2023 đến nay, Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang luôn đồng hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Doanh số cho vay tăng dần qua các năm, từ 2 tỷ đồng năm 2023 lên 2,2 tỷ đồng năm 2024, 2,9 tỷ đồng năm 2025 và 3,4 tỷ đồng năm 2026.

Từ chỗ chủ yếu vay vốn để mua vật tư nông nghiệp, HTX từng bước chuyển hướng sang sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Là HTX được lựa chọn tham gia triển khai mô hình tại An Giang, Tân Thuận từng bước thay đổi phương thức sản xuất truyền thống. Theo ông Tuấn, mô hình mới giúp giảm khoảng 30% chi phí đầu tư, năng suất đạt khoảng 8-10 tấn/ha, đồng thời giá thu mua cao hơn lúa truyền thống.

Đến nay, HTX Tân Thuận có 75 thành viên, với khoảng 500 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. HTX hướng dẫn xã viên quy trình canh tác, cung ứng vật tư, thu mua và bao tiêu sản phẩm; đồng thời từng bước khai thác giá trị từ tín chỉ carbon. Với lúa đạt tiêu chuẩn, xã viên còn được HTX hỗ trợ thêm 500 đồng/kg. Những lợi ích cụ thể từ việc tham gia HTX, từ giảm chi phí sản xuất, được hướng dẫn kỹ thuật, có đầu ra ổn định đến được hưởng thêm giá trị từ sản phẩm và tín chỉ carbon, đã tạo niềm tin để bà con nhận thấy tham gia HTX không chỉ là cùng nhau sản xuất mà còn mang lại lợi ích thiết thực.

Khách hàng giao dịch tại Co-opBank Chi nhánh An Giang

Từ hiệu quả đó, nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của xã viên ngày càng tăng. Nhiều hộ tiếp tục có nhu cầu bổ sung vốn để mở rộng diện tích, đầu tư vật tư, cơ giới hóa và nâng cao chất lượng sản xuất. Trên cơ sở đó, HTX Tân Thuận đã chủ động làm đầu mối, phối hợp cùng Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang ký hợp đồng liên kết, giới thiệu những xã viên có nhu cầu và đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Các khoản vay được xem xét trên cơ sở phương án sản xuất, khả năng trả nợ và tài sản bảo đảm của chính xã viên.

Qua đó, dòng vốn Co-opBank không chỉ hỗ trợ HTX mà còn trực tiếp đến với người nông dân, giúp xã viên có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất; đồng thời khi sản xuất phát triển, HTX có thêm vùng nguyên liệu, tăng khả năng thu mua, bao tiêu sản phẩm và mở rộng quy mô hoạt động.

Mục tiêu đến năm 2030, HTX Tân Thuận phấn đấu mở rộng vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp lên 10.000 ha, hướng tới các thị trường yêu cầu cao như EU và Nhật Bản. Để hiện thực hóa mục tiêu này, HTX xác định tiếp tục củng cố liên kết với xã viên, mở rộng vùng nguyên liệu và giới thiệu, hỗ trợ thành viên tiếp cận nguồn vốn Co-opBank để đầu tư mở rộng sản xuất. Cách làm này từng bước hình thành mối liên kết Ngân hàng – HTX- xã viên – vùng nguyên liệu, trong đó HTX đóng vai trò đầu mối tổ chức sản xuất và kết nối, ngân hàng cung ứng nguồn vốn, còn xã viên trực tiếp sản xuất. Đây là cách để dòng vốn tín dụng đi cùng với chuỗi giá trị, góp phần tạo động lực để người dân tiếp tục tham gia HTX và mở rộng sản xuất theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp.

Những câu chuyện tại Phước Lộc Thạnh và Tân Thuận cho thấy nguồn vốn tín dụng không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực sản xuất, mà còn góp phần thúc đẩy liên kết, tổ chức lại sản xuất và đưa nông sản vào chuỗi giá trị.

Để mỗi tấc đất thêm sinh khí

Trên vùng đất An Giang, dòng vốn còn được cộng hưởng qua mạng lưới QTDND, đưa nguồn lực tài chính đến gần hơn với từng hộ gia đình, nông dân và cơ sở sản xuất.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT QTDND Châu Đốc, nhìn nhận Co-opBank là “điểm tựa hệ thống” của QTDND, trong khi QTDND là “cánh tay nối dài” đưa nguồn lực đến gần người dân. Một bên có thế mạnh về điều hòa nguồn lực và kết nối; một bên am hiểu địa bàn, sát với thành viên.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ, sự kết hợp này giúp QTDND đáp ứng những nhu cầu vay vốn nhỏ, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân tại địa bàn nông thôn, qua đó góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức.

Co-opBank chi nhánh Kiên Giang phát huy vai trò kết nối nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Tại QTDND Mỹ Đức, nguồn vốn điều hòa từ Co-opBank Chi nhánh An Giang giúp quỹ chủ động cân đối nguồn vốn, nhất là vào những thời điểm nhu cầu vay tăng cao để xuống giống, thu hoạch, thu mua nông sản hoặc mở rộng sản xuất.

“Vào những thời điểm nhu cầu vay vốn tăng cao hơn nguồn vốn huy động tại chỗ, nguồn vốn điều hòa từ Co-opBank giúp QTDND bổ sung nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho thành viên”, ông Huỳnh Thanh Vinh - Giám đốc QTDND Mỹ Đức, cho biết.

Bên cạnh điều hòa vốn, QTDND Mỹ Đức còn phối hợp với Co-opBank Chi nhánh An Giang triển khai cho vay hợp vốn đối với những thành viên có nhu cầu vốn lớn hơn khả năng đáp ứng của QTDND.

Khoản vay điều hòa vốn 26,5 tỷ đồng và khoản vay hợp vốn 20,7 tỷ đồng từ Co-opBank đã góp phần nâng cao năng lực tài chính của QTDND Mỹ Đức, đưa dư nợ tại quỹ lên 133,27 tỷ đồng, hỗ trợ thành viên phát triển các ngành nghề thế mạnh của địa phương, trong đó có nuôi trồng thủy sản.

Lãnh đạo Co-opBank chi nhánh Kiên Giang thăm và làm việc tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Tân Thuận

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Em, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Thành Trung, là một minh chứng.

Từ gần như hai bàn tay trắng, sau nhiều năm vay vốn QTDND Mỹ Đức, ông từng bước mở rộng cơ sở nuôi cá. Hiện cơ sở Hai Dũng của ông có diện tích nuôi 5.000 m2, mỗi năm cung cấp khoảng 40 tấn cá thịt và hàng trăm nghìn con cá giống.

“Làm ăn thì phải tính toán, nhưng bên cạnh đó cần có sự hỗ trợ kịp thời của QTDND thì mới làm được”, ông Em chia sẻ.

Đến 31/8/2026, dư nợ cho vay của Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang đối với hệ thống QTDND, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2025. Dư nợ của Co-opBank Chi nhánh An Giang và nguồn vốn tín dụng qua 42 QTDND tiếp tục được bổ sung, tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Riêng Co-opBank Chi nhánh An Giang, đến 31/8/2026, dư nợ cho vay thành viên HTX đạt 27 tỷ đồng, doanh số cho vay từ đầu năm đến cuối tháng 8 đạt 29 tỷ đồng với 11 HTX – 32 thành viên vay vốn.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô tín dụng mà còn cho thấy vai trò của nguồn vốn trong tổ chức lại sản xuất, hỗ trợ HTX, QTDND và người dân khai thác lợi thế địa phương.

Khách hàng giao dịch tại Co-opBank chi nhánh Kiên Giang

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.

Trong hành trình đó, Co-opBank Chi nhánh An Giang, Co-opBank Chi nhánh Kiên Giang cùng 60 QTDND trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính.

Từ những khoản vốn đến đúng thời điểm, những cánh đồng lúa giảm phát thải, những vườn cây chuyển đổi hiệu quả đến những hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống, dòng vốn tín dụng đang âm thầm tạo thêm sinh khí cho từng tấc đất An Giang.

Và từ những điều bình dị ấy, một diện mạo nông nghiệp mới đang từng bước hình thành: xanh hơn, hiệu quả hơn và gắn chặt hơn với chuỗi giá trị.