Nhà hát À Ơi rực rỡ trong đêm biểu diễn nghệ thuật múa rối. (Ảnh: IPF)

Cuộc hội ngộ của những tâm hồn yêu di sản

Trong dòng người nô nức đổ về nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đón xem Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức của Maysaa Phanthabouasy - cô gái người Lào dành tình yêu cho văn hóa Việt, hòa vào bầu không khí rộn ràng của đông đảo người dân và du khách.

Được thưởng thức tận mắt nghệ thuật múa rối trên sân khấu, Maysaa chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được xem nghệ thuật múa rối trực tiếp. Ở quê hương Lào, bộ môn nghệ thuật truyền thống này được trân trọng và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với tôi, văn hóa là 'sợi dây' có thể truyền tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc, cả niềm vui hay nốt trầm lắng đọng".

Maysaa Phanthabouasy (ngoài cùng bên trái) cùng Đoàn nghệ thuật Lào tham dự Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026. (Ảnh: IPF)

Đứng giữa Thị trấn Hoàng Hôn, cô gái trẻ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hiện đại, quy mô đồ sộ của Phú Quốc - một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Maysaa bày tỏ sự thích thú khi có cơ hội chứng kiến sự hội tụ của 16 đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia trải dài khắp năm châu. Từ rối dây tinh xảo của Myanmar, rối bóng Wayang Kulit huyền bí của Malaysia, rối Aragoz dí dỏm của Ai Cập cho tới múa rối và điệu múa kéo truyền thống của Peru...

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là sự hội tụ của nhiều kỹ thuật biểu diễn độc đáo. Mỗi quốc gia đều mang đến một dấu ấn riêng. Nếu Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh góp mặt với các tiết mục rối que, rối dây thì Ai Cập lại gây ấn tượng với nghệ thuật rối cạn qua những câu chuyện cổ tích được hiện đại hóa. Trong khi đó, Indonesia và Australia mang đến những màn trình diễn múa rối bóng đặc sắc.

Sự giao thoa của những phong cách biểu diễn khác biệt tạo nên bức tranh đa sắc về nghệ thuật múa rối thế giới, khẳng định sức sáng tạo, khả năng kết nối và vượt qua rào cản ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật giàu tính biểu cảm này.

Tiết mục Yoke Thé Pwe - loại hình nghệ thuật truyền thống có bề dày hàng thế kỷ tại Myanmar. (Video: CHIÊU ANH)

Thưởng thức tác phẩm "Cảm xúc Long Thành" do Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn, Maysaa như được trải nghiệm chuyến du hành ngược thời gian để khám phá chiều sâu lịch sử về Thăng Long-Hà Nội. Tác phẩm "kể" lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa đậm dấu ấn truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

"Qua vở diễn 'Cảm xúc Long Thành', tôi hiểu thêm về câu chuyện của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến. Tôi tin rằng, khi người trẻ xem múa rối, họ sẽ thêm hiểu và yêu văn hóa dân tộc của mình hơn. Còn du khách quốc tế sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam. Bản thân tôi đã quay và chụp rất nhiều hình ảnh đẹp tại liên hoan để chia sẻ, lan tỏa sức hút của bộ môn nghệ thuật độc đáo này tới bạn bè", Maysaa Phanthabouasy cho biết thêm.

Mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa

Việc lần đầu tiên triển khai một sự kiện nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế về với đảo Ngọc-Phú Quốc đã phản ánh tầm nhìn chiến lược trong việc mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa, gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch, tạo doanh thu từ công nghiệp văn hóa.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, việc đăng cai tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nhịp cầu thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, mà còn là cơ hội quý báu để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo và tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật múa rối của bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần định hướng giải pháp phát triển bền vững nghệ thuật múa rối Việt Nam nói riêng và các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới.

An Giang vốn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được bồi đắp qua bao thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo, có dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm và các dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.

Văn hóa chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các vùng miền, dân tộc, tôn giáo; là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực rất quan trọng cho phát triển bền vững. Bởi một vùng đất muốn vươn xa không chỉ cần tiềm lực kinh tế, mà còn phải có chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng và những giá trị đủ sức tạo nên dấu ấn trong lòng mỗi người. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ

Từ những dòng sông, cánh đồng trù phú của vùng Tứ giác Long Xuyên, những ngọn núi Thất Sơn hùng vĩ đến vùng biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên; từ dấu ấn nền văn hóa Óc Eo đến những di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian... tất cả đã kết tinh thành những giá trị riêng có, làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc và sức hấp dẫn của vùng đất An Giang.

Sau sáp nhập, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Sự hội tụ ấy không chỉ mở ra dư địa phát triển kinh tế, mà còn tạo nên một không gian văn hóa phong phú, nơi những giá trị riêng của từng vùng đất cùng hòa quyện, làm giàu thêm bản sắc chung của An Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhận định: "Trong hành trình đó, văn hóa chính là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các vùng miền, dân tộc, tôn giáo; là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực rất quan trọng cho phát triển bền vững. Bởi một vùng đất muốn vươn xa không chỉ cần tiềm lực kinh tế, mà còn phải có chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng và những giá trị đủ sức tạo nên dấu ấn trong lòng mỗi người".

Du khách quốc tế đổ về nhà hát À Ơi xem nghệ thuật múa rối. (Ảnh: IPF)

Trên nền tảng tăng trưởng kinh tế năng động và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, những đêm diễn sáng đèn tại nhà hát À Ơi đang mở ra một hướng đi giàu triển vọng cho việc đưa nghệ thuật biểu diễn truyền thống hòa nhịp cùng kinh tế đêm và du lịch biển đảo.

Giờ đây, du khách quốc tế tìm đến Phú Quốc không chỉ để tận hưởng nắng vàng, biển xanh mà còn để "chạm" vào những di sản sống động như múa rối. Và nghệ thuật truyền thống lại có thêm một không gian thể hiện mới, giàu sức sống và đầy sức hút.

Nghệ thuật Múa rối là loại hình sân khấu dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và chiều sâu tâm hồn của mỗi dân tộc. Với sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật đầu ngành trong nước cùng 12 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào, Liên hoan Múa rối Quốc tế 2026 không dừng lại ở một cuộc tranh tài nghệ thuật đơn thuần. Đó là còn cuộc đối thoại cởi mở giữa truyền thống và đương đại, nơi các nghệ sĩ Việt Nam có dịp cọ xát với những kỹ thuật tạo hình, tư duy đạo diễn mới mẻ. Đồng thời, khẳng định sức sống trường tồn của nghệ thuật rối Việt.

"Đối với Việt Nam, nghệ thuật múa rối, đặc biệt là múa rối nước, từ lâu đã trở thành di sản tinh thần vô giá, kết tinh trí tuệ, sự tài hoa và tâm hồn lạc quan của bao thế hệ cha ông. Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là dịp để tỉnh An Giang quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, mến khách, mà còn là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, là bước khởi đầu đầy cảm hứng để Phú Quốc mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế hướng tới Năm APEC 2027 thành công rực rỡ", ông Lê Trung Hồ nói thêm.