Vẽ 26 dự án 'ma', dàn lãnh đạo xã Hợp Kim ở Phú Thọ tiếp tay doanh nghiệp trục lợi hơn 25 tỷ đồng

Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ), nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976, trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng Hợp Kim 889.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú tại phường Hoà Bình) Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hoà Bình cũ); Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú tại xã Kim Bôi) Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa) Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ có xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim; Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim đã thông đồng, cấu kết với Công ty CP đầu tư - thương mại 336 và Công ty CP xây dựng Hợp Kim 889 lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76 m3.

Tuy nhiên, lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp 386.934,2 m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền 25.447.657.200 đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.