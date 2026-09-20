VĐV Trung Quốc lập kỳ tích tại Asiad với HCV ở tuổi 13

Cột mốc lịch sử

Ngày 20/9, tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra các cuộc tranh tài nảy lửa thuộc khuôn khổ Asiad 20. Tâm điểm chú ý đổ dồn về trận chung kết nội dung 200m bơi bướm nữ, nơi chứng kiến màn phô diễn sức mạnh ấn tượng của các kình ngư hàng đầu Trung Quốc. 2 trong số 10 VĐV có mặt ở phần thi chung kết đều đến từ quốc gia tỷ dân, trong đó bất ngờ nhất phải kể đến Yu Zidi khi cô xuất hiện ở vòng thi này khi mới 13 tuổi 339 ngày.

Xuất phát đầy tự tin và duy trì guồng chân mạnh mẽ suốt bốn vòng bể, niềm hy vọng của đoàn thể thao Trung Quốc đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích ấn tượng 2:05.08 (2 phút 5 giây 08). Kết quả này không chỉ giúp cô bước lên bục cao nhất để giành tấm HCV danh giá, mà còn chính thức xô đổ kỷ lục đại hội từng được thiết lập bởi đàn chị đồng hương Zhang Yufei.

Đáng chú ý, Yu Zidi đã trở thành VĐV trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử á vận hội chinh phục vị trí cao nhất trên bục huy chương. Người trẻ nhất hiện vẫn là Bunga Nyimas Cinta của Indonesia khi cô đăng quang ở Á vận hội năm 2018 ở độ tuổi 12 tuổi 198 ngày. Cho đến nay, Cinta vẫn là VĐV trẻ tuổi nhất từng giành huy chương trong toàn bộ lịch sử Asiad.

Sự áp đảo của đội tuyển bơi lội Trung Quốc ở nội dung này càng được khẳng định khi Chang Mohan về đích thứ hai với thời gian 2:08.44, qua đó mang về thêm một tấm huy chương bạc.

Vô tình trở thành ngôi sao bơi lội

Cái duyên của Yu Zidi với bơi lội đến từ một lần đi công viên. Cô thừa nhận rằng hồi bé chẳng quan tâm nhiều đến bơi lội và gia đình cũng không có hướng đưa cô theo thể thao. Nhưng hồi 6 tuổi, trong một lần khi cùng cha đi công viên mùa hè, cô đã lọt vào mắt xanh của một tuyển trạch viên bơi lội, người cũng vô tình đưa con đi công viên ở thời điểm đó.

Và kể từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh, hành trình của Yu Zidi đã bắt đầu. Cô được khuyến khích bắt đầu thi đấu bơi lội. 3 năm sau, Yu Zidi chuyển đến Hengshui và bắt đầu tập luyện tại CLB bơi lội Hebei Taihua Jinye

Khi mới 11 tuổi, cô đã tranh tài tại Giải vô địch bơi lội quốc gia Trung Quốc nhằm tìm kiếm tấm vé dự Olympic Paris. Dù chỉ xếp thứ 7 ở cự ly 400m tự do (4:12.10) và giành huy chương bạc nội dung 400m hỗn hợp cá nhân (4:40.97) nhưng Yu Zidi vẫn được đánh giá rất cao vì cô suýt soát thành tích chuẩn khoảng 2 giây.

Bước sang mùa giải 2025 ở tuổi 12, kình ngư nhí thực sự bùng nổ. Tại giải quốc gia vào tháng 5, cô liên tiếp chinh phục chuẩn A thế giới khi giành HCV 200m bướm (2:06.83), 400m hỗn hợp (4:35.53) và phá kỷ lục lịch sử lứa tuổi 12 ở nội dung 200m hỗn hợp với thông số 2:10.63.

Bất chấp rào cản độ tuổi tối thiểu 14, thành tích vượt chuẩn A một cách thuyết phục đã mở đường cho Yu Zidi đến với Giải vô địch thế giới 2025 tại Singapore. Từ đó, tên tuổi của Yu Zidi bắt đầu được biết đến. Truyền thông quốc tế lập tức ví von cô với những tên tuổi lẫy lừng trên làn đua xanh như Summer McIntosh, Katie Ledecky hay Kyoko Iwasaki.

Tại Singapore, Yu Zidi đi vào lịch sử khi là kình ngư trẻ nhất từng góp mặt ở chung kết thế giới. Cô xuất sắc cán đích thứ tư ở các nội dung 200m hỗn hợp (2:09.21), 200m bướm (2:06.43) và 400m hỗn hợp (4:33.76) với khoảng cách sít sao trước nhóm đoạt huy chương. Đặc biệt, nhờ việc bơi vòng loại nội dung 4x200m tự do tiếp sức cho đội tuyển Trung Quốc, cô đã nhận tấm huy chương đồng chung cuộc, trở thành vận động viên nhỏ tuổi nhất giành huy chương vô địch thế giới kể từ năm 1936.

Đến Asiad 20, Yu Zidi vươn đến một mốc son chói lọi mới. Cô giành HCV nội dung bơi bướm nữ 200 mét, đồng thời phá kỷ lục của đàn chị Zhang Yufei. Nếu cứ tiếp tục đà thăng tiến như hiện tại, Yu Zidi hoàn toàn có thể phá kỷ lục thế giới nội dung 200 mét nữ (hiện cũng thuộc về Zhang Yufei với 2:03.68).

Mỹ Tiên về đích thứ 8 Cùng góp mặt trong lượt bơi chung kết là đại diện của bơi lội Việt Nam: Võ Thị Mỹ Tiên. Dù thi đấu kiên cường và chạm thành bể với thông số 2 phút 13 giây 53, Mỹ Tiên chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc.