VĐV Trần Ngọc Ánh giành Huy chương Bạc tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X

Vận động viên Trần Ngọc Ánh tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Môn Kickboxing diễn ra từ ngày 7 đến 14/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai (cơ sở 2), quy tụ 263 vận động viên đến từ 28 đoàn, tranh tài 23 bộ huy chương ở hai thể thức Lowkick và Fullcontact.

Đây là môn thi đấu có tính cạnh tranh cao, quy tụ nhiều võ sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu tại các giải quốc gia.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Giang hướng dẫn vận động viên Trần Ngọc Ánh trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Trần Ngọc Ánh cùng các đồng đội đã tích cực tập luyện, nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật thi đấu.

Bước vào tranh tài ở hạng cân 51 - 54kg nữ, nữ võ sĩ Lào Cai thể hiện tinh thần quyết tâm, sự tự tin và bản lĩnh qua từng trận đấu. Đối đầu với nhiều đối thủ mạnh đến từ các đoàn thể thao trong cả nước, Ngọc Ánh thi đấu tập trung, phát huy sở trường chuyên môn, lần lượt vượt qua các vòng đấu để giành quyền vào chung kết.

Trận chung kết giữa vận động viên Trần Ngọc Ánh (áo đỏ) và vận động viên Triệu Thị Phương Thủy.

Ở trận đấu cuối cùng, Trần Ngọc Ánh đối đầu với vận động viên Triệu Thị Phương Thủy, đoàn Hà Nội. Trước đối thủ có chuyên môn tốt, nữ võ sĩ Lào Cai thi đấu với quyết tâm cao nhưng không thể vượt qua đối thủ và giành Huy chương Bạc chung cuộc.

Kết quả này không chỉ ghi nhận nỗ lực của cá nhân vận động viên, mà còn đánh dấu khởi đầu thuận lợi của Đoàn Thể thao Lào Cai tại Đại hội.

Trần Ngọc Ánh xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung Lowkick, hạng cân 54kg nữ.

Trần Ngọc Ánh, sinh năm 2007, bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ năm 2020, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Nguyễn Thị Giang. Năm 2022, Ngọc Anh giành Huy chương Vàng Giải Kickboxing trẻ quốc gia; năm 2025, cô giành Huy chương Bạc Giải vô địch Kickboxing toàn quốc. Năm 2026, Ánh tiếp tục giành Huy chương Vàng Giải vô địch câu lạc bộ Kickboxing quốc gia, cùng nhiều huy chương tại các giải Muay quốc gia.

Tấm Huy chương Bạc của Trần Ngọc Ánh là huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Lào Cai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Đoàn Thể thao Lào Cai có 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên và 25 huấn luyện viên, tham gia tranh tài ở 14 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 - 5 huy chương vàng, 4 - 6 huy chương bạc và ít nhất 8 huy chương đồng.

Tấm Huy chương Bạc của Trần Ngọc Ánh là sự khích lệ đối với Đoàn Thể thao tỉnh, tiếp thêm khí thế và quyết tâm để các vận động viên phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra tại Đại hội.