VĐV thể hình 90 tuổi tiết lộ chế độ ăn '2 không' giúp ông khỏe mạnh

Ngay sau sinh nhật lần thứ 90 (29/8), ông Kanazawa đã giành chiến thắng ở hạng mục dành cho người từ 85 tuổi trở lên tại Giải vô địch Thể hình Masters Nhật Bản, qua đó có danh hiệu quốc gia thứ 19.

Chế độ ăn '2 không'

Bên cạnh tuổi tác và sự bền bỉ, theo CNN, chế độ ăn uống của ông Kanazawa cũng thu hút sự chú ý. Ông cho biết đã áp dụng chế độ ăn "không thịt, không cá" khi trở lại với thể hình 40 năm trước.

Bữa sáng của ông thường gồm gạo lứt, natto và súp miso. Natto được làm từ đậu nành lên men, cung cấp protein thực vật và có kết cấu hơi dính. Súp miso cũng được chế biến từ tương đậu nành trong nước dùng có vị mặn.

Bữa trưa và tối, ông ăn gạo lứt với một chút furikake - loại gia vị thường được rắc lên cơm ở Nhật Bản. Ngoài ra, ông dùng đồ uống bổ sung protein 3 lần mỗi ngày.

Ông Kanazawa bền bỉ theo đuổi môn thể hình hàng chục năm qua. Ảnh: TK

Theo India Today, ông Kanazawa không phải vận động viên thể hình duy nhất theo chế độ không ăn thịt. Một số vận động viên khác cũng cho biết họ ăn chay, đồng thời cân đối lượng protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng.

“Lão hóa là điều mà bạn không thể kiểm soát. Tôi chỉ không ngừng nỗ lực tìm hiểu xem chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng chế độ ăn uống và tập luyện như thế nào”, ông Kanazawa chia sẻ.

Ông đặt mục tiêu sống đến 130 tuổi. Hiện nhiều người chủ động tìm cách làm chậm quá trình lão hóa thông qua cải thiện chế độ ăn, tập thể dục thường xuyên, sử dụng thực phẩm chức năng và tìm hiểu các liệu pháp.

Trở lại thi đấu vì vợ

Ông Kanazawa từng rời các cuộc thi thể hình ở tuổi 34. Khi vợ bị bệnh, ông quay trở lại thi đấu khi 50 tuổi. Chứng kiến chồng giành chiến thắng mang lại cho bà niềm vui. Sau khi vợ qua đời, ông tiếp tục bước lên sân khấu.

Ở tuổi 90, ông chưa có ý định dừng lại, muốn thi đấu ở hạng mục dành cho người từ 60 tuổi trở lên tại Giải vô địch thế giới. Ông có ước mơ gặp diễn viên, cựu VĐV thể hình Mỹ Arnold Schwarzenegger, người mà ông ngưỡng mộ suốt nhiều thập kỷ.

“Tôi muốn cho Arnold thấy tôi có thể làm được những gì”, ông nói.

Ngoài chế độ ăn uống, ông Kanazawa cho rằng di truyền, quá trình tập luyện kéo dài nhiều thập kỷ, lối sống và nhiều yếu tố khác đều đóng vai trò đối với quá trình lão hóa và sức khỏe. Sự tận tâm, kỷ luật và chăm chỉ cũng không thể thiếu.