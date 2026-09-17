VĐV Olympic Mỹ không đủ tiền thi đấu, phải cho thuê nhà riêng

Dù giành suất Olympic, VĐV bobsled Mỹ Boone Niederhofer vẫn phải đi làm, cho thuê nhà để có tiền trang trải chi phí và tiếp tục theo đuổi thể thao. Ảnh: @boone_saw/IG.

Nhiều người có thể nghĩ các vận động viên (VĐV) tham dự Thế vận hội (Olympic) sẽ có cuộc sống tài chính ổn định. Tuy nhiên, với những môn thể thao ít được chú ý, chi phí tập luyện, thi đấu, đi lại và ăn ở đôi khi còn cao hơn thu nhập mà VĐV nhận được.

Chia sẻ với Business Insider, Boone Niederhofer, VĐV Olympic trượt xe lòng máng (bobsled) của Mỹ, cho biết nhiều người phải chấp nhận gánh thêm nợ hoặc làm công việc khác để tiếp tục thi đấu.

Niederhofer đến từ Texas, đồng thời là một kỹ sư dầu khí. Để chuẩn bị cho Olympic Mùa đông 2026, anh làm việc toàn thời gian bên cạnh việc tập luyện. Vợ chồng anh thậm chí phải cho thuê căn nhà ở thành phố Midland (bang Texas, Mỹ) trong 4 tháng để có thêm tiền trang trải chi phí, đồng thời giúp hai con nhỏ có thể cùng bố mẹ sang châu Âu thay vì phải xa nhau trong nhiều tháng.

Không thể sống bằng bobsled

Trượt xe lòng máng (bobsled), môn thể thao mà nhiều người Mỹ biết đến qua bộ phim Cool Runnings (1993), thường thu hút các vận động viên xuất thân từ bóng đá hoặc điền kinh.

“Bất kỳ vận động viên nào nhanh nhẹn, mạnh mẽ và khỏe khoắn đều sẽ là một vận động viên bobsled giỏi”, Niederhofer nói.

Vợ chồng Niederhofer phải cho thuê nhà để trang trải chi phí trong quá trình anh thi đấu. Ảnh: @boone_saw/IG.

Niederhofer có những tố chất này nhờ nhiều năm chơi bóng bầu dục tại Đại học Texas A&M. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng chéo trước đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu tại đại học của anh.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư dầu khí, Niederhofer làm việc trong ngành này. Khi mất việc trong đại dịch Covid-19, một người bạn trong đội bóng cũ khuyên anh thử sức với bobsled.

Từ năm 2019 đến 2022, Niederhofer thi đấu trượt xe lòng máng toàn thời gian và chủ yếu tập luyện tại Lake Placid (New York, Mỹ) nhằm giành suất dự thi Olympic. Khi đó, anh còn độc thân nên có thể xoay xở với mức thu nhập từ môn thể thao này.

Anh cho biết thành viên của một trong những đội bobsled hàng đầu Mỹ có thể nhận trợ cấp tối đa khoảng 1.200 USD/tháng. Chi phí ăn ở và huấn luyện cũng được hỗ trợ tại trung tâm đào tạo.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi anh kết hôn và có con. Việc theo đuổi bobsled toàn thời gian không còn phù hợp với tài chính gia đình. Niederhofer đưa vợ con trở lại Midland và tiếp tục làm kỹ sư.

Dù vậy, anh vẫn muốn trở lại đường đua và hướng tới cơ hội thi đấu Olympic. Cuối cùng, Niederhofer tìm được một công ty cho phép làm việc từ xa trong thời gian tập luyện và thi đấu. Nhờ đó, anh có thể duy trì nguồn thu nhập chính mà vẫn theo đuổi giấc mơ trở thành VĐV Olympic.

Năm 2025, Niederhofer đứng thứ 4 tại giải vô địch thế giới, qua đó có cơ hội cạnh tranh suất dự Olympic Mùa đông 2026.

Cho thuê nhà để cả gia đình cùng sang châu Âu

Trong mùa World Cup 2025/26, Niederhofer phải dành nhiều tháng ở châu Âu để tập luyện và thi đấu trước khi danh sách đội tuyển Mỹ được công bố vào tháng 1/2026.

Boone Niederhofer góp mặt trong đội tuyển trượt xe lòng máng Mỹ tham dự Thế vận hội Mùa đông 2026. Ảnh: @boone_saw/IG.

Không muốn phải xa vợ con trong thời gian dài, hai vợ chồng quyết định cho thuê căn nhà ở Midland trong lúc cả gia đình sang châu Âu. Họ dọn dẹp lại nhà, cất đồ chơi của các con, chuyển bớt đồ đạc lên gác mái và kê thêm một chiếc giường cỡ queen để phù hợp với người thuê. Cuối cùng, 2 y tá du lịch đã thuê căn nhà từ đầu tháng 11/2025 đến tuần đầu tiên của tháng 3, với giá 2.800 USD/tháng

Khoản tiền này giúp gia đình trang trải chi phí đi lại trong mùa Olympic. Theo Niederhofer, cho thuê nhà trong vài tháng cũng mang lại thu nhập tốt hơn so với hợp đồng thuê một năm, đồng thời, gia đình cũng không phải liên tục xử lý thủ tục cho khách đến rồi đi như hình thức cho thuê ngắn hạn.

Niederhofer được chọn vào đội tuyển Olympic Mỹ vào ngày 19/1. Tuy nhiên, suất dự Olympic không mang lại cho anh khoản tiền thưởng đáng kể ngay lập tức. Anh cho biết việc được chọn giúp mình nhận một số thực phẩm bổ sung và quần áo miễn phí, nhưng không đi kèm khoản tài trợ lớn.

Niederhofer cập nhật tình hình hồi phụ sau chấn thương dây chằng chéo trước hồi tháng 8. Ảnh: @boone_saw/IG.

Niederhofer đủ điều kiện nhận Stevens Award, chương trình mới nhằm hỗ trợ tài chính dài hạn cho các VĐV của Team USA. Theo chương trình, VĐV đủ điều kiện sẽ nhận tổng cộng 100.000 USD trong 4 năm, bắt đầu từ 20 năm sau kỳ Olympic đầu tiên của họ hoặc khi bước sang tuổi 45, tùy thời điểm nào đến sau.

Tuy nhiên, khoản tiền ở tương lai không giúp giải quyết những chi phí mà VĐV phải trang trải trong quá trình thi đấu hiện tại.

“Bobsled là một môn thể thao dành cho tầng lớp lao động. Không ai tham gia môn này vì tiền cả”, Niederhofer nói.

Theo đó, vợ chồng anh dự định tiếp tục cho thuê căn nhà ở Midland để có thêm thu nhập. Nếu Niederhofer thi đấu thêm một mùa giải, họ có thể tiếp tục sử dụng bất động sản này như một nguồn tiền bổ sung. Về lâu dài, nếu gia đình chuyển sang một căn nhà rộng hơn, họ cũng muốn giữ lại căn nhà hiện tại như một khoản đầu tư.

Niederhofer hiện đang trong quá trình hồi phục sau một chấn thương dây chằng chéo trước khác và chuẩn bị cho khả năng trở lại tại Olympic Mùa đông 2030.

“Suốt cả cuộc đời mình, điều tôi thực sự luôn mong muốn là trở thành một vận động viên. Việc tôi có thể trở thành một vận động viên ở độ tuổi 30 quả là một giấc mơ đã trở thành hiện thực”, anh nói.