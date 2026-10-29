VĐV nhí Kiuti Nguyễn Quỳnh Trang Anh tiết lộ hành trình chinh phục 8 huy chương vàng quốc tế ở tuổi 13

Nguyễn Quỳnh Trang Anh là VĐV DanceSport nhỏ tuổi nhưng có thành tích khá ấn tượng. Năm 8 tuổi, cô bé giành được HCV quốc tế đầu tiên, đến nay cô là chủ sở hữu của 8 chiếc HCV quốc tế khi mới ở tuổi 13.

Trong giới khiêu vũ thể thao, Trang Anh được nhiều người biết tới vì cô là VĐV nhảy 10 điệu toàn năng và cũng là vận động viên hiếm hoi tại Việt Nam từng giành được huy chương vô địch quốc gia tại cả 10 điệu. Với streetdance, Kiuti cũng là cái tên từng giành nhiều giải cao trong nước.

Là con của trưởng nhóm Big Toe - Cánh chim đầu đàn của HipHop Việt, mẹ là huấn luyện viên, trọng tài DanceSport quốc tế nổi tiếng, Nguyễn Quỳnh Trang Anh thừa nhận cô bé được “hưởng lợi” rất nhiều từ bố mẹ: “Bố mẹ đã dạy em rất nhiều về cả DanceSport và HipHop. Bản thân em cũng không nghĩ mình gặp áp lực gì khi có bố mẹ là người nổi tiếng cả. Em thấy mình còn được “ké fame” từ bố mẹ, được mọi người biết đến nhiều hơn.

Có lẽ là do em rất vô tư nên ít khi thấy áp lực. Nhưng có bố mẹ quá nổi tiếng trong lĩnh vực mình cũng đang theo đuổi cũng có chút “bất tiện” đấy . Vì mọi người gọi em là “con nhà nòi”, nên luôn nghĩ rằng em phải nhảy thật đẹp, thật nét”.

Kiuti dí dỏm cho biết: “Em thấy công việc của bố mẹ rất ngầu. Vì bố mẹ nhảy rất đẹp, được rất nhiều người yêu mến. Em cũng muốn được như bố mẹ”.

Kiuti Nguyễn Quỳnh Trang Anh (ngoài cùng, bên trái) là con gái của trưởng nhóm BigToe - Nguyễn Viết Thành và Trọng tài DanceSport quốc tế Chu Quỳnh Trang.

Được làm quen với nhảy múa từ khá sớm, Kiuti Nguyễn Quỳnh Trang Anh cũng sớm nhận ra mình thực sự yêu thích bộ môn nghệ thuật này: “Năm 4 tuổi, em đã được mẹ cho tập DanceSport. Đến khi 6 tuổi, em vẫn thấy rằng tập DanceSport khổ quá, mệt quá, em không muốn tiếp tục theo môn này nữa.

Nhưng sau đó, tự bản thân em nhận thấy mình thích môn này và quay trở lại sàn tập, xác định trở thành VĐV DanceSport chuyên nghiệp. Kể từ năm 7 tuổi đến nay, em nghiêm túc tập luyện, thi đấu vì biết rằng mình thực sự yêu thích DanceSport”.

Nữ VĐV nhí tiết lộ, dù cả bố và mẹ đều gắn bó với sàn nhảy, theo đuổi đam mê nhảy múa cả cuộc đời nhưng lại không có sự áp đặt với con cái: “Khi em nói em không muốn nhảy nữa, bố mẹ thản nhiên bảo: Không nhảy nữa thì thôi, tùy con, bố mẹ không ép".

Kiuti học DanceSport từ năm 4 tuổi, 8 tuổi cô bé giành HCV quốc tế đầu tiên.

"Lúc đó em đã từng nghĩ khi mình bỏ nhảy, bố mẹ sẽ không vui, sẽ tức giận… Nhưng không hề. Sau đó bố mẹ vẫn lên sàn nhảy để tập luyện, để hướng dẫn các anh chị, các bạn khác còn em thì ở nhà, ngồi lỳ cả ngày.

Vài tháng sau thì em béo lên, nặng nề, rất xấu và khi đó em bắt đầu hối hận. Em quay trở lại sàn tập, tự nhận ra đây là bộ môn mình yêu thích và tự nỗ lực theo đuổi nó”, Kiuti chia sẻ.

Với cô bé vừa bước sang tuổi 13, DanceSport không còn chỉ là sở thích cá nhân: “Đến với DanceSport, em được “thể hiện”, được khoe ra những điều mình có về bộ môn này. Mặc dù mẹ em nhận xét là kỹ thuật của em so với các VĐV chuyên nghiệp khác khá là tệ, không nên được khoe ra (Cười)”.

Để trở thành VĐV chuyên nghiệp với nhiều thành tích cao, Kiuti chỉ có 1 buổi tối duy nhất trong tuần để nghỉ ngơi.

Vừa học tập trên trường, vừa tập luyện chuyên nghiệp lại vừa tham gia thi đấu cả trong nước và quốc tế, Kiuti cho hay cô bé hiếm có thời gian nghỉ ngơi: “Em không đi học thêm mà chỉ học các tiết ở trên lớp thôi, thời gian còn lại phần lớn em được xếp lịch tập luyện.

Thông thường, trong tuần chỉ có tối thứ 5 là em được nghỉ ngơi, thư giãn, còn lại đều lên sàn tập với bố mẹ. Với nhiều bạn cùng trang lứa thì thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ ngơi nhưng với những VĐV như em thì đó lại là 2 ngày tập luyện cực căng thẳng.

Ngày thứ 7, em sẽ tập cả ngày với các HLV, trong đó có các tiết do mẹ em dạy, áp lực vô cùng (Cười). Còn chủ nhật em sẽ được tập các môn tăng cường để bổ trợ cho DanceSport, không được nghỉ tập”.

VĐV nhí tiết lộ, nếu không theo đuổi DanceSport, cô bé mong muốn thử sức với lĩnh vực ca hát.

Kiuti thừa nhận, để trở thành VĐV DanceSport chuyên nghiệp, cô bé đã phải hi sinh khá nhiều sở thích: “Nếu một ngày không phải tập luyện, được nghỉ ngơi hoàn toàn, em sẽ chơi những môn em thích như cầu lông.

Trước đây em cũng rất thích chơi bóng rổ, nhưng một lần em bị ngã trẹo chân khi chơi bóng rổ, làm ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu DanceSport nên mẹ em đã cấm không cho em chơi môn này nữa. Bản thân em cũng hiểu rằng đôi chân rất quan trọng với các VĐV DanceSport nên đành tạm gác lại sở thích này”.

Cô bé cũng bày tỏ: “Nếu một ngày không còn theo đuổi đam mê DanceSport nữa, em nghĩ em sẽ thử sức với ca hát. Em thích hát và cũng có giọng hát khá ổn. Mỗi lần tưởng tượng mình được giới thiệu là ca sĩ Nguyễn Quỳnh Trang Anh, em cảm thấy rất tuyệt vời (Cười)”./.