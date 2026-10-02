VĐV người Hà Tĩnh và những bước chạy mạnh mẽ ở ASIAD 20

Lê Ngọc Phúc (ngoài cùng từ phải sang) cùng các đồng đội giành tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20. Ảnh: AFP.

Điền kinh Việt Nam trải qua kỳ ASIAD 20 không đạt kỳ vọng khi chỉ giành 1 HCĐ trong tổng số 16 nội dung tham dự. Tuy nhiên, tấm huy chương đồng ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ có dấu ấn của 2 VĐV Hà Tĩnh là Nguyễn Thị Ngọc (SN 2002, xã Cổ Đạm), đang khoác áo đội tuyển điền kinh Hà Tĩnh và Lê Ngọc Phúc hiện thi đấu cho đội Công an nhân dân. Trong đó, Lê Ngọc Phúc, với biệt danh “báo đen”, để lại dấu ấn nổi bật hơn cả.

Ngay từ vòng loại, Ngọc Phúc đã cho thấy vai trò quan trọng trong hành trình giành huy chương của đội tuyển Việt Nam. Khi Phúc bước vào lượt chạy thứ ba, Việt Nam đang ở vị trí thứ ba sau lượt chạy của Nguyễn Thị Hằng và bị đội dẫn đầu bỏ khá xa.

Phúc bứt tốc mạnh mẽ, lần lượt vượt qua hai đối thủ để cán đích đầu tiên. Anh tạo khoảng cách thuận lợi cho Nguyễn Thị Ngọc bước vào lượt chạy cuối. Nữ VĐV sau đó về nhì, giúp Việt Nam giành vé vào chung kết.

Khoảnh khắc Ngọc Phúc đối mặt với những chân chạy nhập tịch của UAE và Bahrain ở chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Ảnh: Web Thể Thao.

Ở chung kết, Tạ Ngọc Tưởng chạy lượt đầu và về thứ ba. Quách Thị Lan tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam lên vị trí thứ hai sau lượt chạy thứ hai. Đến lượt chạy thứ ba, Phúc phải đối đầu với những chân chạy của Ấn Độ và Bahrain. Trong 200m đầu, anh chỉ đứng thứ tư nhưng ở đoạn cuối, “báo đen” Hà Tĩnh tung cú nước rút mạnh mẽ, vượt qua các đối thủ và trao gậy trong thế dẫn đầu cho Nguyễn Thị Ngọc.

Ngọc nhập cuộc đầy quyết tâm. Trong 200m đầu, cô duy trì vị trí số một, giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế trong cuộc đua huy chương. Tưởng chừng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được tấm HCV, thế nhưng ở những mét cuối, các chân chạy nhập tịch của Bahrain và Ấn Độ tăng tốc vượt qua Ngọc. Nữ VĐV vẫn nỗ lực đến cùng và cán đích thứ ba với thành tích 3 phút 14 giây 54, mang về HCĐ cho Việt Nam.

Ngọc Phúc chơi tốt ở nội dung tiếp sức 4x400m nam. Ảnh Internet.

Ngoài nội dung trên, Ngọc Phúc còn thi đấu tiếp sức 4x400m nam. Đây là nội dung mà Phúc cùng các đồng đội từng giành HCV giải vô địch tiếp sức châu Á hồi tháng 6/2026. Vì thế, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao tại ASIAD.

Ở nội dung này, chân chạy người Hà Tĩnh cũng để lại dấu ấn ngay từ vòng loại. Chạy lượt cuối, anh bứt tốc để đưa Việt Nam về nhì, qua đó giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, ở cuộc đua tranh huy chương, Vũ Ngọc Khánh làm rơi gậy khiến đội tuyển Việt Nam bị bỏ lại với khoảng cách rất xa. Phúc cùng các đồng đội nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ có thể về đích cuối cùng.

Ngọc Phúc khép lại ASIAD 20 với niềm vui xen lẫn chút tiếc nuối. Vui vì đã cùng đồng đội giành được tấm huy chương đồng, nhưng cũng tiếc nuối khi thiếu may mắn ở nội dung tiếp sức nam.

Ngọc Phúc khép lại ASIAD 20 với tấm huy chương đồng. Ảnh: Web Thể Thao.

Với Ngọc Phúc, cú tăng tốc ở lượt chạy thứ ba là khoảnh khắc nổi bật nhất trong lần đầu dự đấu trường châu lục. Anh không chỉ hoàn thành phần chạy của mình mà còn đưa Việt Nam từ thế bám đuổi lên dẫn đầu trước khi trao gậy.

Phúc chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham dự ASIAD, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Được khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam, thi đấu cùng những đồng đội là một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi đã cố gắng hết sức trong từng lượt chạy và may mắn cùng các đồng đội giành được tấm HCĐ. Dù kết quả còn có những tiếc nuối, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã chiến đấu bằng tất cả sức lực và trái tim. Đây chắc chắn sẽ là một kỳ ASIAD đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi”.

Ngọc Phúc (bên phải) trưởng thành từ điền kinh Hà Tĩnh và từng giành nhiều thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục.

Ngọc Phúc trưởng thành từ lò điền kinh Hà Tĩnh, từng bước khẳng định mình qua các giải đấu trong nước, khu vực và châu lục, được người hâm mộ gọi là "báo đen". Trong những năm khoác áo đội tuyển điền kinh Hà Tĩnh, Phúc đã giành được nhiều thành tích đáng chú ý, trở thành một trong những VĐV chủ lực ở nội dung chạy 400m nam và tiếp sức 4x400m.

Năm 2026, sau nhiều năm gắn bó với điền kinh Hà Tĩnh, Phúc chia tay đội tuyển địa phương để chuyển sang thi đấu cho đội Công an nhân dân. Ở tuổi 24, “báo đen” khép lại kỳ ASIAD đầu tiên với một tấm HCĐ cùng những bước chạy để lại dấu ấn. Tấm HCĐ ấy cũng có thể xem là cột mốc mở đầu cho một chặng đường mới của “báo đen” trên đường chạy đỉnh cao.