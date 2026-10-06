VDSC: VGI dự kiến lãi gần 2.900 tỷ đồng trong quý III, yếu tố tỷ giá tác động đáng kể đến lợi nhuận

Thuê bao và ARPU tiếp tục là động lực tăng trưởng

Theo báo cáo triển vọng mới nhất của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) được dự báo ghi nhận doanh thu thuần 14.482 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 6,4% so với quý trước và 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (LNST-CTM) dự kiến đạt 2.887 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố tỷ giá, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo VDSC, động lực chính thúc đẩy doanh thu VGI trong quý III tiếp tục đến từ mảng viễn thông tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Phi và Mỹ Latinh.

Doanh thu tại khu vực Đông Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh được dự báo lần lượt đạt 5.558 tỷ đồng, 7.544 tỷ đồng và 1.949 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,9%, 22,8% và 28,2% so với cùng kỳ.

Dự phóng kết quả kinh doanh Quý III/2026 của VGI. Nguồn: VDSC

Tại châu Phi và Mỹ Latinh, VGI tiếp tục mở rộng thị phần thuê bao tại các thị trường trọng điểm như Mozambique, Burundi, Tanzania và Haiti. Đây là những thị trường còn dư địa tăng trưởng lớn khi tỷ lệ phủ sóng 4G và mức độ thâm nhập thuê bao di động mới ở khoảng 50–60%.

Bên cạnh tăng trưởng số lượng thuê bao, mức doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao (ARPU) tại các thị trường này cũng được đánh giá tích cực. ARPU tại Mozambique, Burundi, Tanzania và Haiti duy trì khoảng 20–40 USD/người/năm, cao hơn đáng kể so với mức 10–20 USD/người/năm tại Đông Nam Á.

Mặt bằng giá cước viễn thông cũng có xu hướng cải thiện trong bối cảnh giá bộ nhớ, thiết bị phát sóng và thiết bị đầu cuối tăng mạnh từ nửa cuối năm 2025.

Nhờ những yếu tố trên, lợi nhuận gộp quý III/2026 của VGI được VDSC dự phóng đạt 7.384 tỷ đồng, tăng 5,1% so với quý trước và 22,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì quanh 51%, nhờ đóng góp ổn định từ các công ty thành viên tại thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận có thể giảm nhẹ so với cùng kỳ do chi phí đầu vào thiết bị viễn thông tăng. Bên cạnh đó, hoạt động cung cấp thiết bị và linh kiện có biên lợi nhuận thấp, thậm chí âm, cũng tạo áp lực lên biên lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, yếu tố tỷ giá được dự báo tác động đáng kể đến lợi nhuận báo cáo của VGI trong quý III. Theo VDSC, thu nhập tài chính ròng của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 185 tỷ đồng, giảm 89,6% so với cùng kỳ. VGI có thể ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 900 tỷ đồng trong quý III, trái ngược với khoản lãi khoảng 1.400 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đây là nguyên nhân chính khiến LNST-CTM quý III được dự báo giảm 20% dù doanh thu và lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng hai chữ số.

Nếu loại trừ tác động từ tỷ giá, bức tranh kinh doanh cốt lõi của VGI vẫn khá tích cực. EBIT quý III/2026 được dự phóng đạt 3.781 tỷ đồng, cho thấy hoạt động viễn thông và các dịch vụ liên quan tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nền kết quả cao của năm trước.

Nâng dự phóng lợi nhuận năm 2026–2027

Sau kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, VDSC đã nâng dự phóng doanh thu năm 2026–2027 thêm 7,2% mỗi năm so với báo cáo trước. LNST-CTM cũng được điều chỉnh tăng lần lượt 5,6% và 8%.

Theo dự báo mới, doanh thu thuần năm 2026 của VGI dự phóng đạt khoảng 56.083 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. LNST-CTM dự kiến đạt 11.063 tỷ đồng, tăng 19%.

Trong giai đoạn 2026–2027, tăng trưởng thuê bao tiếp tục được xem là động lực quan trọng nhất đối với mảng viễn thông. VDSC dự báo doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 41.076 tỷ đồng, tăng 15,9%, nhờ mở rộng thị phần tại châu Phi và Haiti.

Ngoài thuê bao mới, ARPU tại các thị trường Mozambique, Burundi, Tanzania, Haiti và Đông Timor được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ tăng trưởng doanh thu trên mỗi thị trường.

Bảng so sánh mức độ phát triển của VGI tại các thị trường. Nguồn VDSC

Trong khi đó, mảng dịch vụ ngoài viễn thông được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn, với doanh thu dự báo đạt 11.085 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng khoảng 37%/năm.

Động lực đến từ hệ sinh thái mobile money, nội dung số và các giải pháp số. Tại nhiều thị trường VGI đang hoạt động, tỷ lệ tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn thấp trong khi hạ tầng thanh toán số chưa phát triển. Đây là dư địa để các dịch vụ ví điện tử mở rộng, thậm chí trở thành kênh tiếp cận tài chính đầu tiên của một bộ phận người dân.

Đáng chú ý, dự án tại Cộng hòa Dominica hiện chưa được đưa vào mô hình dự phóng do mới ở giai đoạn đầu triển khai và dự kiến bắt đầu đóng góp doanh thu từ năm 2027.

Theo VDSC, cách VGI tiếp cận thị trường Dominica tương đồng với chiến lược từng được áp dụng tại các thị trường trước đây, theo hướng đầu tư vào hạ tầng và công nghệ để khai thác dịch vụ trong dài hạn. Điểm khác biệt nằm ở bối cảnh thị trường khi nền kinh tế Dominica phát triển hơn đáng kể so với nhiều thị trường hiện hữu của Viettel.

Nếu quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, thị trường mới này có thể trở thành một động lực tăng trưởng bổ sung cho VGI từ năm 2027 trở đi.

Về tài chính, VGI tiếp tục duy trì lượng tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính chiếm hơn 40% tổng tài sản, trong khi đòn bẩy tài chính ở mức thấp. Nền tảng này giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu tài chính ổn định và có thêm dư địa cho các kế hoạch đầu tư, mở rộng thị trường.

Doanh thu tài chính năm 2026 được dự báo đạt 4.695 tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm trước. Hoạt động đầu tư tài chính với hiệu suất sinh lời khoảng 8–12% được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung.

VDSC dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2026 ở mức khoảng 48%, giảm 2,2 điểm phần trăm so với năm trước. Biên LNST-CTM dự kiến đạt khoảng 20%, giảm 1,1 điểm phần trăm, chủ yếu do tỷ trọng mảng bán hàng thiết bị và linh kiện tăng lên. Đây là nhóm có biên lợi nhuận thấp, thậm chí âm, nhưng được kỳ vọng dần trở về mức bình thường trong năm 2027.

Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều ngày 6/10 cổ phiếu VGI giao dịch ở vùng giá 77.600 đồng/cp, với thị giá này vốn hóa thị trường hiện tại đạt 237.417 tỷ đồng.

Về định giá, VDSC tiếp tục sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền 5 năm (DCF). Theo đó, công ty chứng khoán này nâng giá mục tiêu VGI thêm 2%, từ 99.300 đồng lên 101.000 đồng/cp. Dựa trên giá giao dịch phiên chiều ngày 6/10/2026, công ty chứng khoán nâng khuyến nghị từ TÍCH LŨY lên MUA, với tỷ suất sinh lời kỳ vọng khoảng 30%.

Diễn biến giá VGI từ tháng 6 đến nay. Nguồn TradingView