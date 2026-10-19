VDSC lỗ hơn 105 tỷ đồng quý III, nhiều khoản đầu tư cổ phiếu giảm mạnh so với giá vốn

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) công bố báo cáo tài chính riêng quý III với doanh thu hoạt động hơn 193 tỷ đồng, giảm gần 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động đầu tư giảm mạnh, còn khoảng 26,3 tỷ đồng, thấp hơn gần 90% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới cũng giảm 52,6%, xuống gần 38,6 tỷ đồng, trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng khoảng 14%, đạt hơn 124 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, VDSC ghi nhận hơn 124,5 tỷ đồng chi phí do đánh giá giảm danh mục đầu tư, trái ngược với khoản hoàn nhập hơn 44 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là yếu tố chính kéo kết quả quý III đi xuống.

Công ty lỗ trước thuế hơn 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 310 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chuyển từ dương 248,6 tỷ đồng sang âm hơn 83 tỷ đồng.

Điểm cần tách biệt là phần lỗ do đánh giá lại danh mục với kết quả đã được hiện thực hóa. Theo số liệu báo cáo, lợi nhuận đã thực hiện trong quý vẫn dương hơn 28 tỷ đồng. Như vậy, phần lớn khoản lỗ báo cáo đến từ biến động giá trị tài sản tại thời điểm cuối kỳ, thay vì doanh nghiệp đã bán ra và hiện thực hóa toàn bộ mức giảm của danh mục.

Tại ngày 30/9, giá trị hợp lý của danh mục FVTPL còn khoảng 759 tỷ đồng, thấp hơn gần 220 tỷ đồng so với giá gốc. Danh mục AFS cũng ghi nhận giá trị hợp lý khoảng 352 tỷ đồng, thấp hơn giá vốn hơn 222 tỷ đồng.

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng quý III của VDSC).

So với 3 tháng trước, giá gốc FVTPL và AFS đều không quá thay đổi. Tính chung hai nhóm tài sản, giá trị thị trường của danh mục cổ phiếu thấp hơn giá vốn khoảng 442 tỷ đồng.

Trong danh mục FVTPL, một số khoản đầu tư đang thấp đáng kể so với giá vốn như HSG khoảng 41%, DDV khoảng 36%, KBC khoảng 20% và MWG khoảng 8%. Ở danh mục AFS, KDH thấp hơn giá vốn khoảng 54,7%, CMG khoảng 42,6% và EIB khoảng 31%.

Ở mảng cho vay, dư nợ đạt khoảng 3.772 tỷ đồng tại cuối tháng 9, giảm 12% sau một quý. Trong đó, dư nợ margin chiếm 3.708 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, VDSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 646 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ. Công ty lỗ trước thuế hơn 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 318 tỷ đồng.