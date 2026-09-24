VDF-2026: Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn

Sự kiện VDF-2026 gồm phiên toàn thể vào buổi sáng, 2 chuyên đề diễn ra song song vào buổi chiều và hoạt động triển lãm công nghệ xuyên suốt sự kiện.

Chương trình tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với chuyển đổi số ngành tài chính, từ xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển AI đáng tin cậy, trí tuệ nhân tạo tác nhân tự chủ (Agentic AI) đến ứng dụng AI và dữ liệu trong quản trị tài chính công, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Quang cảnh Hội thảo-Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước năm 2026.

Phiên toàn thể tập trung vào Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; nền tảng cho AI đáng tin cậy, Agentic AI và tương lai của hệ sinh thái tài chính số thông minh; xây dựng dữ liệu sẵn sàng cho AI, từ quản trị đến khai thác giá trị. Phiên toàn thể cũng có tọa đàm giữa đại diện Bộ Tài chính, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ về các định hướng, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó cục trưởng Cục công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Tài chính cho biết: Bộ Tài chính đang triển khai những yêu cầu về an toàn, bảo mật trong quá trình chuyển đổi số. Trong đấy có Trung tâm quản lý, giám sát an toàn, bảo mật 24/7, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để triển khai thực hiện, tiếp tục củng cố, nâng cao mức độ sẵn sàng để đáp ứng những biến động có thể xảy ra. Hướng đến của Bộ Tài chính, không phải chỉ là xử lý khi phát sinh sự cố mà chủ động, thực hiện theo thiết kế, thường xuyên nâng cấp, cập nhật để bảo đảm an toàn, bảo mật nội bộ cũng như cung cấp ra xã hội ở mức cao nhất có thể.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Tài chính phát biểu.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp chuyển đổi số, không chỉ ở khâu tuyên truyền mà hướng tới đánh giá mức độ chuyển đổi số, giới thiệu giải pháp và hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

Trong Thuế và hóa đơn điện tử, khi dữ liệu được hình thành có cấu trúc, chúng ta vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa có điều kiện nâng cao quản lý rủi ro và giảm thao tác thủ công. Trong Hải quan, việc tăng kiểm tra dựa trên quản lý rủi ro cho phép tập trung nguồn lực vào trường hợp có nguy cơ cao thay vì kiểm tra dàn trải, qua đó góp phần giảm thời gian thông quan, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết thêm.

Buổi chiều, 2 chuyên đề được tổ chức song song. Chuyên đề “Kiến tạo tài chính công thông minh thông qua dữ liệu và AI” tập trung vào kết nối dữ liệu liên ngành giữa Thuế – Kho bạc – Hải quan và các đơn vị liên quan; ứng dụng AI trong phân tích thuế; giám sát giao dịch thời gian thực; bảo hiểm xã hội số; nền tảng đám mây an toàn và các giải pháp ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP).

Song song với chương trình hội thảo, khu triển lãm VDF-2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ mới về tài chính số, dữ liệu, AI, an toàn thông tin, điện toán đám mây và tự động hóa nghiệp vụ tài chính công. Tạo cơ hội để doanh nghiệp trình diễn công nghệ, kết nối với các cơ quan, tổ chức và tìm kiếm cơ hội ứng dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành tài chính công.