VDB cho Điện lực Tuyên Quang vay 60 tỷ đồng đầu tư lưới điện

Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang Trần Văn Bằng phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Chiều 9/11, tại Công ty Điện lực Tuyên Quang đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tuyên Quang (VDB Tuyên Quang) và Công ty Điện lực Tuyên Quang nhằm triển khai thực hiện các công trình đầu tư xây dựng giai đoạn 2026 - 2027.

Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bổ sung nguồn lực kịp thời để Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện, mua sắm thiết bị và vận hành hệ thống điện một cách an toàn, hiệu quả.

Đại diện Công ty Điện lực Tuyên Quang và Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tuyên Quang thực hiện Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiền Dịu, Giám đốc VDB Tuyên Quang cho biết, khoản vay tín dụng khoảng 60 tỷ đồng sẽ hỗ trợ Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai các dự án đúng tiến độ đề ra, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện. Ngân hàng Phát triển Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện bên vay vốn, ông Trần Văn Bằng, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ tích cực từ phía ngân hàng; đồng thời cam kết quản lý và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đã ký kết. Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc ký kết Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Điện lực Tuyên Quang và VDB Tuyên Quang không chỉ giải quyết bài toán nguồn vốn cho các dự án điện cấp bách mà còn tạo cơ sở vững chắc cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc mở rộng tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư, thúc đẩy ngành điện phát triển bền vững và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.