VDA 2026: Tôn vinh công nghệ, khuyến khích những sáng kiến mở ra tương lai

Chiều 14/10/2026, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026.

Đây là giải thưởng thường niên, được tổ chức từ năm 2018, do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.

Khách mời và các đại biểu tương tác với Robot ứng dụng AI, trải nghiệm 360 Video Booth tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, cho biết với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

TS. Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại sự kiện.

VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Cách tiếp cận mới này giúp nhận diện những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải.

Cũng chia sẻ tại buổi lễ, TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng, cho rằng VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Theo TS. Nguyễn Quân, tính thực chất trong đánh giá cũng được nâng cao. Các đơn vị tham gia phải báo cáo chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm và tổ chức triển khai, với những chỉ số cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách Nhà nước, số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và phạm vi tác động của sản phẩm đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Ông cho rằng việc cập nhật, nâng cấp giải thưởng theo định hướng chính sách mới sẽ giúp các đơn vị được vinh danh tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao hiệu quả ứng dụng và gia tăng giá trị thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để VDA 2026 lựa chọn, tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số không chỉ đáp ứng định hướng phát triển công nghệ của đất nước mà còn tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tế.

Những con số ấn tượng Tính tới mùa 9, giải thưởng VDA đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.