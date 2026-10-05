VCSF 2026: Phát triển bền vững là động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển Bền vững Việt Nam - VCSF 2026 được tổ chức với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá - Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại sự kiện.

Tiếp nối hành trình đối thoại thường niên do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với hạt nhân là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), tổ chức từ năm 2014, VCSF 2026 hướng tới kết nối các cơ quan hoạch định chính sách, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế và các chuyên gia để cùng trao đổi về những động lực, điều kiện và giải pháp giúp doanh nghiệp vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Thông điệp xuyên suốt của Diễn đàn là trong giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô mà phải gắn ngày càng chặt chẽ hơn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn.

Tăng trưởng tạo nguồn lực cho chuyển đổi, trong khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thực hành kinh doanh có trách nhiệm lại trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh.

Đại biểu tham dự tại diễn đàn.

Hai mục tiêu trên một hành trình

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: “Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học - công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia”.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Sự đồng hành đó được thực hiện thông qua thúc đẩy đối thoại chính sách; kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong nước và quốc tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; chia sẻ các mô hình kinh doanh bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị.

Tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng chia sẻ những thông tin cập nhật hữu ích về những định hướng, chính sách của của Đảng, Nhà nước để đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững, đồng thời làm rõ vị trí và đóng góp của doanh nghiệp trong mô hình đó.

Tại diễn đàn, ông Bùi Minh Giáp, Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đưa ra các phân tích, khuyến nghị liên quan đến xây dựng nền kinh tế quốc gia tự cường, bền vững thông qua những trụ cột gồm nâng cao năng suất, tăng cường đổi mới sáng tạo, đưa doanh nghiệp trong nước trở thành chủ thể trung tâm, cải thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phát biểu tại sự kiện.

Doanh nghiệp đưa phát triển bền vững vào chuỗi giá trị

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, phát triển bền vững ngày càng được nhìn nhận gắn trực tiếp với hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh và khả năng tạo giá trị cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) nhấn mạnh: “Phát triển bền vững chỉ thực chất và bền lâu khi gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nông dân, nhà máy, đến những doanh nghiệp cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics”.

Theo ông Binu Jacob, chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, qua đó góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng, bao trùm và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

Cùng chia sẻ quan điểm về việc phát triển bền vững phải vượt ra ngoài phạm vi của từng doanh nghiệp, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam, Phó Chủ tịch VBCSD cho rằng, phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn. Khi sự phát triển của doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực địa phương, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển và mở ra thêm cơ hội vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp, những giá trị đó sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và chất lượng cao hơn.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đại diện doanh nghiệp trong nước, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất Vinamilk nhấn mạnh yêu cầu đưa các chủ trương, chính sách về phát triển bền vững thành những hành động có thể đo lường được trong thực tiễn.

“Để đi từ chính sách đến hành động, điều quan trọng nhất là tạo ra những mô hình có thể đo lường được, kiểm chứng được và nhân rộng được”, ông Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Theo đại diện Vinamilk, doanh nghiệp sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương, cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp để thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Một điểm nhấn của VCSF 2026 là thảo luận cấp cao “Chính sách kết nối - Doanh nghiệp đồng hành: Hướng tới nền kinh tế tự cường, bền vững”, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. Phiên thảo luận tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, qua đó nhận diện các ưu tiên hợp tác cũng như những yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Các nội dung tập trung vào nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới một nền kinh tế tự cường, bền vững.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, thông qua đối thoại giữa khu vực công và khu vực tư, VCSF 2026 góp phần nhận diện những khoảng trống cần tiếp tục tháo gỡ về chính sách, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và nguồn lực tài chính; đồng thời chia sẻ những cách tiếp cận và thực tiễn có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển bền vững. Các nội dung, khuyến nghị của Diễn đàn sẽ được VBCSD-VCCI tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững.

VCSF 2026 cho thấy, khi chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực được tích hợp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, không chỉ giảm tác động tới môi trường mà còn tạo năng suất, giá trị và dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.