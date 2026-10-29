VCRIS 2026: Tìm giải pháp bảo vệ dữ liệu trước thách thức công nghệ mới

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) diễn ra ngày 29/10 tại Học viện Kỹ thuật mật mã, với 106 bài báo gửi tham dự, 45 công trình được lựa chọn trình bày.

Hội thảo tập trung vào các giải pháp bảo vệ dữ liệu trước thách thức từ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và nguy cơ tấn công mạng.

Các chuyên gia giới thiệu công nghệ phân phối khóa lượng tử (QKD), hướng tới tăng cường an toàn dữ liệu, cùng các phương pháp kiểm tra bảo mật phần cứng nhằm phát hiện điểm yếu của thiết bị.

Những trao đổi tại hội thảo nhấn mạnh yêu cầu kết hợp nghiên cứu khoa học, kiểm chứng công nghệ và ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ thông tin và các hệ thống số./.