VCRIS 2026 khẳng định vị thế diễn đàn quốc tế về mật mã và an toàn thông tin

Diễn đàn học thuật quốc tế với sức hút ngày càng tăng

Ngày 29 - 30/10/2026, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (The 3rd International Conference on Cryptography and Information Security – VCRIS 2026). Hội thảo được tổ chức nhằm tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin và những công nghệ bảo mật mới nổi.

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10/2026 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Qua ba kỳ tổ chức, VCRIS từng bước xây dựng được dấu ấn trong cộng đồng nghiên cứu chuyên ngành. Sự phát triển của Hội thảo thể hiện qua số lượng bài báo gửi về, sự đa dạng về quốc gia và đơn vị công tác của các tác giả, cũng như sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin. Những yếu tố này tạo cơ sở để VCRIS tiếp tục mở rộng mạng lưới học thuật, tăng cường trao đổi tri thức và kết nối nghiên cứu giữa Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Một trong những chỉ dấu rõ nét về sức hút của VCRIS 2026 là số lượng bài báo gửi về. Hội thảo tiếp nhận 106 bài báo, trong đó có 101 bài còn lại sau khi loại trừ các bài không đáp ứng yêu cầu phản biện kín hai chiều. So với 68 bài gửi đến VCRIS 2025, số lượng bài báo năm nay tăng 38 bài, tương đương khoảng 55,9%. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nghiên cứu đối với Hội thảo.

Trong số bài báo gửi về, có 27 bài báo có đồng tác giả quốc tế, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Ý, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Senegal. Sự đa dạng về quốc gia và thành phần tác giả góp phần mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy trao đổi tri thức và tăng cường kết nối giữa các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của VCRIS như một diễn đàn kết nối cộng đồng nghiên cứu mật mã và an toàn thông tin.

VCRIS 2026 áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều, với mỗi bài báo được đánh giá bởi ít nhất ba thành viên thuộc Ban Chương trình Hội thảo. Quy trình này góp phần bảo đảm tính khách quan trong đánh giá, tập trung vào chất lượng và đóng góp khoa học của công trình, đồng thời tạo điều kiện để các kết quả được lựa chọn đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Hội thảo.

Kỷ yếu VCRIS được công bố trên hệ thống IEEE Xplore - thư viện số khoa học quốc tế trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Một tin vui là nhiều bài báo thuộc kỷ yếu VCRIS 2025 đã được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu Scopus. Đây là kết quả tích cực, góp phần khẳng định chất lượng học thuật của Hội thảo và tạo tiền đề để VCRIS tiếp tục nâng cao uy tín, mở rộng khả năng lan tỏa của các công trình nghiên cứu trong cộng đồng khoa học quốc tế.

04 báo cáo chuyên sâu, kết nối nghiên cứu với thực tiễn công nghệ

Một điểm nhấn của VCRIS 2026 là chương trình báo cáo chuyên sâu với 04 báo cáo, gồm 02 báo cáo chính (Keynote), một báo cáo mời (Invited) và 01 báo cáo công nghiệp (Industrial). Chương trình quy tụ các chuyên gia đến từ Singapore, Hàn Quốc và Liên bang Nga, mang đến những góc nhìn đa dạng về các hướng nghiên cứu và ứng dụng đang được quan tâm trong lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin.

Hai báo cáo chính do Giáo sư Anupam Chattopadhyay, Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University – Singapore), và Giáo sư Hyung Tae Lee, Đại học Chung-Ang (Chung-Ang University – Hàn Quốc), trình bày. Đây là cơ hội để các đại biểu tiếp cận những kết quả nghiên cứu và vấn đề chuyên môn từ các nhóm khoa học quốc tế, đồng thời trao đổi về những thách thức trong phát triển và triển khai các giải pháp bảo mật.

Bên cạnh đó, ông Sergey Dmitrievich Erokhin, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Moskva (MTUCI), Liên bang Nga, sẽ tham gia với báo cáo mời. Sự hiện diện của đại diện một cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế góp phần mở rộng góc nhìn về hợp tác khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Chương trình còn có báo cáo công nghiệp của QRate, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, cùng nội dung trình diễn thực tế về phân phối khóa lượng tử (Quantum Key Distribution – QKD). Hoạt động này tạo cơ hội để các đại biểu tiếp cận công nghệ bảo mật lượng tử thông qua minh họa thực tiễn, qua đó tăng cường kết nối giữa nghiên cứu học thuật và khả năng triển khai công nghệ trong môi trường ứng dụng.

04 báo cáo được thiết kế để bổ sung cho các phiên trình bày công trình nghiên cứu, tạo nên chương trình học thuật kết hợp giữa nền tảng lý thuyết, các hướng nghiên cứu mới và kinh nghiệm phát triển công nghệ. Qua đó, VCRIS hướng tới việc thúc đẩy trao đổi hai chiều giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp, giúp các vấn đề khoa học gắn kết chặt chẽ hơn với yêu cầu thực tiễn.

Chương trình VCRIS 2026 tập trung vào 05 nhóm chủ đề chính: mật mã lý thuyết và mật mã hậu lượng tử; mật mã ứng dụng và bảo vệ quyền riêng tư; an toàn hệ thống và an ninh mạng; an ninh dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích mối đe dọa; các công nghệ an ninh mới nổi.

Các chủ đề này phản ánh những chuyển động quan trọng của lĩnh vựcan toàn thông tin hiện nay. Sự phát triển của máy tính lượng tử đặt ra yêu cầu nghiên cứu và chuẩn bị chuyển đổi sang các thuật toán mật mã có khả năng chống lại những phương thức tấn công mới. Cùng lúc, sự mở rộng của các hệ thống số, điện toán đám mây, thiết bị kết nối và dịch vụ trực tuyến làm gia tăng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và tính toàn vẹn của hệ thống.

Khẳng định thương hiệu VCRIS từ chất lượng và hợp tác quốc tế VCRIS 2026 do Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Ban Cơ yếu Chính phủ, phối hợp cùng các tổ chức nghiên cứu, chuyên môn trong nước và nhận bảo trợ học thuật từ Đại học Lorraine (Pháp), JAIST (Nhật Bản) và Đại học KU Leuven (Bỉ). Vượt ra ngoài khuôn khổ một hội thảo khoa học, VCRIS hướng tới duy trì trao đổi tri thức, mở rộng hợp tác nghiên cứu, phát triển các hướng nghiên cứu mới và nâng cao vị thế của cộng đồng mật mã, an toàn thông tin Việt Nam trên trường quốc tế.