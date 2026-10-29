VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu mật mã quốc tế

Sáng 29/10, Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin (VCRIS 2026) diễn ra tại Học viện Kỹ thuật mật mã, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Hội thảo là dịp để cộng đồng nghiên cứu trao đổi kết quả khoa học, cập nhật xu hướng công nghệ và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin.

Tập trung vào những hướng nghiên cứu mới

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Trưởng Ban Tổ chức, đề cập đến những yêu cầu mới đặt ra đối với lĩnh vực mật mã và an toàn thông tin trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các công nghệ tính toán phát triển nhanh chóng. Qua ba kỳ tổ chức, VCRIS từng bước xây dựng diễn đàn học thuật kết nối các nhà nghiên cứu, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hợp tác quốc tế, góp phần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

GS. Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trưởng ban tổ chức VCRIS 2026 phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại phiên khai mạc, PGS.TS. Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, phát biểu chào mừng. PGS. Bùi Thu Lâm, Trưởng Ban Chương trình, giới thiệu tổng quan các nội dung khoa học được lựa chọn. Theo Ban Tổ chức, Hội thảo nhận được 106 bài báo, trong đó 45 bài được chấp nhận và trình bày tại 9 phiên báo cáo. Quy trình phản biện kín hai chiều được áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn của các công trình. Ngoài các phân ban truyền thống từ các năm 2024 và 2025, hội thảo có thêm phân ban mới: Công nghệ An ninh mới nổi nhằm giải quyết các thách thức công nghệ mới, tiêu biểu như trí tuệ nhân tạo (AI) hay truyền thông lượng tử. Lần đầu tiên, chương trình bổ sung một phiên công nghiệp nhằm giới thiệu các giải pháp công nghệ ứng dụng trong mật mã học.

Các báo cáo chính và báo cáo mời tập trung vào nhiều vấn đề đang được cộng đồng khoa học quốc tế quan tâm. GS. Hyung Tae Lee, Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), trình bày về bảo vệ quyền riêng tư trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo. GS. Anupam Chattopadhyay, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), chia sẻ về công nghệ lượng tử; trong khi TS. Sergey Dmitrievich Erokhin, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Thông tin liên lạc và Tin học Moscow (Liên bang Nga), đề cập đến đào tạo nhân lực và các hướng nghiên cứu triển vọng trong lĩnh vực này.

Nội dung các phiên báo cáo trải rộng từ phân tích độ an toàn của thuật toán mật mã, mật mã kháng lượng tử, tấn công kênh kề đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện mã độc, xâm nhập mạng, lỗ hổng phần mềm và deepfake. Các nghiên cứu về bảo vệ dữ liệu, an toàn hệ thống kết nối và triển khai mật mã trên phần cứng cũng được đưa ra thảo luận, phản ánh nhiều hướng tiếp cận trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo mật.

Trình diễn công nghệ bảo mật bằng phân phối khóa lượng tử

Một điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn công nghệ với chủ đề “Live Demonstration of Quantum-Secured Applications over a QKD-Protected Network” do ông Aleksandr Priiutov và ông Igor Pavlov, đại diện Công ty QRate (Liên bang Nga), thực hiện.

Thông qua mô hình hai đầu cuối Alice và Bob, các chuyên gia minh họa cách công nghệ phân phối khóa lượng tử (QKD) thiết lập khóa mật mã chung qua kênh truyền lượng tử. Quá trình trình diễn bao gồm thiết lập hệ thống, đồng bộ thời gian, truyền và phát hiện tín hiệu photon, xử lý dữ liệu để hình thành khóa bí mật chung. Công nghệ QKD cho phép phát hiện dấu hiệu can thiệp, nghe lén thông qua những thay đổi có thể quan sát trong quá trình truyền trên kênh lượng tử. Phần trình diễn cung cấp góc nhìn thực tế về khả năng ứng dụng công nghệ này trong bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu và các hệ thống truyền thông có yêu cầu bảo mật cao.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Công ty CP Công nghệ MITAS Hà Nội phối hợp với Keysight giới thiệu các giải pháp kiểm thử bảo mật thiết bị, an ninh mạng và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Các nội dung được giới thiệu gồm kiểm thử bảo mật phần cứng, phân tích kênh kề và tiêm lỗi, kiểm thử mật mã hậu lượng tử (PQC), cùng các giải pháp kiểm thử mạng và mô phỏng môi trường an ninh mạng. Một số công nghệ phục vụ xây dựng hạ tầng AI cũng được giới thiệu, gồm Keysight CyPerf, CySOP Cyber Range, KAI Data Center Builder và AI Inference Builder.

Công ty Keysight CyPerf giới thiệu công nghệ phục vụ xây dựng hạ tầng AI

Các hoạt động trình diễn và giới thiệu giải pháp góp phần bổ sung góc nhìn về việc kiểm thử, đánh giá an toàn cho các hệ thống công nghệ, từ thiết bị phần cứng đến hạ tầng trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

VCRIS 2027 được chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng

Tại Hội thảo, nghi thức trao cờ luân lưu đăng cai VCRIS 2027 đánh dấu việc chuyển giao quyền tổ chức kỳ hội thảo lần thứ IV cho Đại học Đà Nẵng. Hai đơn vị đảm nhiệm tổ chức là Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (Vietnam–UK Institute for Research and Executive Education) và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến (Advanced Institute of Science and Technology).

Việc chuyển giao tiếp nối quá trình tổ chức VCRIS sau ba kỳ diễn ra tại Học viện Kỹ thuật mật mã, đồng thời duy trì sự kết nối giữa các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin.

Về hợp tác quốc tế, VCRIS 2026 ghi nhận 27 bài báo có đồng tác giả quốc tế, với 40 tác giả đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Senegal. Các bài báo được chấp nhận sẽ được công bố trong kỷ yếu Hội thảo trên IEEE Xplore. Trước đó, nhiều bài báo thuộc kỷ yếu VCRIS 2025 đã được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Nghi thức trao cờ luân lưu đăng cai VCRIS 2027 đánh dấu việc chuyển giao quyền tổ chức kỳ hội thảo lần thứ IV cho Đại học Đà Nẵng

Hội thảo được tổ chức dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cơ yếu Chính phủ, với Học viện Kỹ thuật mật mã là đơn vị chủ trì. Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Câu lạc bộ các Khoa – Trường – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản và Tạp chí An toàn thông tin. Hội thảo có sự bảo trợ học thuật của Đại học Lorraine (Pháp), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Nhóm nghiên cứu An ninh Máy tính và Mật mã Công nghiệp (COSIC), Đại học KU Leuven (Bỉ).

Với các công trình nghiên cứu được tuyển chọn, những chủ đề công nghệ mới được thảo luận và sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế, VCRIS 2026 tiếp tục tạo không gian trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác nghiên cứu và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin.