Trong buổi tập vào tối 17.11 tại Doha, Ban huấn luyện tập trung rà soát các nội dung chiến thuật đã xây dựng thời gian qua.

HLV Cristiano Roland sẽ giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia đội hình để thực hành những bài tập lắp ghép, hoàn thiện cách vận hành lối chơi. Nhờ quá trình tập luyện liên tục cùng những trận đấu tập trước đó, U17 Việt Nam cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Theo quy định của Ban tổ chức, thời lượng tập luyện trên sân được giới hạn trong 90 phút. Vì vậy, toàn đội chủ động rời khách sạn từ 13h30, mất khoảng 45 phút di chuyển đến địa điểm tập luyện. Buổi tập diễn ra trong không khí tập trung nhưng thoải mái, cho thấy sự sẵn sàng của các cầu thủ trước ngày tranh tài.

Chia sẻ sau buổi tập, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần toàn đội đều ổn định. Quãng thời gian tập huấn tại UAE và hiện tại ở Qatar cũng giúp các cầu thủ thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, múi giờ, không còn gặp trở ngại đáng kể.

Đánh giá về hai trận đấu tập với U17 Fiji và U17 Panama, Đại Nhân cho rằng đây là những màn cọ xát hữu ích, giúp đội tuyển hoàn thiện thể lực, chiến thuật và làm quen với các đối thủ có ưu thế về thể hình.

Đại Nhân cùng các đồng đội tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với U17 Bỉ. Ảnh: VFF

“Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao”, tiền đạo này chia sẻ.

Hướng đến trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20.11, Đại Nhân thừa nhận đây là đối thủ rất mạnh, đồng thời là đương kim á quân U17 châu Âu và ứng viên vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, U17 Việt Nam đã được Ban huấn luyện nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn.

“Chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Với các cầu thủ, giải đấu không chỉ là cơ hội khẳng định năng lực mà còn là trải nghiệm quý giá ở cấp độ quốc tế.

Đại Nhân cũng mong nhận được sự cổ vũ trực tiếp của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar, đồng thời hy vọng khán giả quê nhà luôn đồng hành cùng đội tuyển qua màn ảnh nhỏ.