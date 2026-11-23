Sự tự tin, tỉnh táo và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố then chốt để U17 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu.

Rút kinh nghiệm sau trận thua U17 Bỉ

Quên đi kết quả trận ra quân, U17 Việt Nam bước vào buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Không khí toàn đội khá thoải mái, tự tin và hưng phấn sau màn trình diễn giàu nỗ lực trước U17 Bỉ.

HLV Cristiano Roland và các học trò quyết tâm có điểm trước New zealand. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự vẫn tập trung rà soát những vấn đề chuyên môn, đặc biệt là tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm.

Ban huấn luyện đã tổ chức họp kỹ thuật, phân tích trận đấu với U17 Bỉ và rút kinh nghiệm từ những bàn thua. Theo HLV Cristiano Roland, đây là những bài học quan trọng giúp các cầu thủ trẻ hoàn thiện bản thân, hướng đến sự trưởng thành trong môi trường bóng đá quốc tế.

Trước U17 New Zealand, U17 Việt Nam cần duy trì tinh thần thi đấu quả cảm, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức và sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Màn trình diễn trước U17 Bỉ cho thấy các cầu thủ Việt Nam có thể tạo ra những tình huống tấn công đáng chú ý, nhưng sự hiệu quả vẫn là điều cần được nâng cao.

HLV Cristiano Roland khẳng định mục tiêu có điểm

Dù không giành được điểm trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. HLV Cristiano Roland cho rằng các học trò có quyền tự hào về tinh thần thi đấu, nhưng sự quả cảm cần đi cùng bản lĩnh và hiệu quả chuyên môn.

“Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”, nhà cầm quân người Brazil khẳng định.

Theo HLV Cristiano Roland, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố quan trọng để toàn đội không bị cuốn theo những lời khen sau trận đấu với U17 Bỉ. Các cầu thủ cần giữ đôi chân trên mặt đất, tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và nỗ lực trong từng tình huống.

Sau trận thua 2-3 trước Bỉ, U17 Việt Nam vẫn đang ở trạng thái tốt nhất. Ảnh: VFF.

Trận đấu với U17 New Zealand vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của U17 Việt Nam tại bảng G. Một kết quả tích cực không chỉ giúp đội tuyển cải thiện vị trí mà còn tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ.

HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự cổ vũ của người hâm mộ, xem đó là nguồn động viên và trách nhiệm để toàn đội thi đấu quyết tâm hơn.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu đầu tiên bảng G VCK FIFA U17 World Cup 2026.Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Việt Nam). Mục tiêu giành điểm của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu và khát vọng tại FIFA U17 World Cup 2026.