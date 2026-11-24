Các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu kiên cường trước đối thủ mạnh. Ảnh: Nhật Đoàn

Ba lần bị đối thủ dẫn trước nhưng các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn kiên cường gỡ hòa, trong đó bàn thắng ở phút 90+2 của Duy Khang đã khép lại màn trình diễn giàu cảm xúc, khẳng định tinh thần chiến đấu quả cảm của bóng đá trẻ Việt Nam trên sân chơi thế giới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, không ngần ngại đẩy cao đội hình, pressing và tổ chức những pha phản công tốc độ. Đại Nhân, Nguyễn Lực và Văn Dương lần lượt có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, song chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi U17 Việt Nam đang tạo được thế trận khá tích cực, U17 New Zealand lại tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước. Phút 19, Jack Clegg có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đại diện châu Đại Dương. Những phút còn lại của hiệp một, U17 Việt Nam nỗ lực gia tăng sức ép nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ, đành bước vào giờ nghỉ với bất lợi 0-1.

Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên hấp dẫn với màn đôi công quyết liệt. Phút 49, từ tình huống đá phạt của Nguyễn Lực, bóng đi thẳng vào lưới và Đại Nhân được FIFA công nhận là người ghi bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, U17 New Zealand tái lập thế dẫn bàn. John Woldegiorgis đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. Không nao núng, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm và một lần nữa đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 58. Đại Nhân hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Nguyễn Lực, với bàn thắng được công nhận sau khi ban huấn luyện sử dụng quyền khiếu nại FVS.

Đại Nhân tiếp tục gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam. Ảnh: VFF

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi phút 66, Ethan Dyer ghi bàn, giúp U17 New Zealand lần thứ ba vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Trước sức ép phải tìm bàn gỡ, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, kiên trì tổ chức tấn công và không buông xuôi trước bất lợi về tỷ số.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của U17 Việt Nam. Khi thời gian thi đấu chính thức gần khép lại, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn dồn đội hình lên phía trước, quyết tâm tìm kiếm bàn thắng.

Duy Khang gỡ hòa cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Và nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 90+2. Sau khi thủ môn Joseph Chalabi cản phá cú dứt điểm của Nguyễn Hiệp Đại, Duy Khang xuất hiện đúng vị trí, bật cao đánh đầu tung lưới U17 New Zealand, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu với niềm vui vỡ òa của các cầu thủ U17 Việt Nam. Từ thế ba lần bị dẫn trước, đội bóng áo đỏ vẫn trở lại mạnh mẽ để giành một điểm quý giá trước đối thủ. Không chỉ là kết quả đáng khích lệ, trận hòa còn cho thấy bản lĩnh, ý chí và khả năng cạnh tranh của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

U17 Việt Nam giành 1 điểm trước U17 New Zealand tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Màn trình diễn trước U17 New Zealand vì thế trở thành dấu mốc đáng nhớ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tại FIFA U17 World Cup 2026. Đặc biệt, cách các cầu thủ kiên trì chiến đấu đến những giây cuối cùng để giành lại kết quả hòa mang đến niềm tin và kỳ vọng về một thế hệ cầu thủ trẻ giàu khát vọng, sẵn sàng tạo nên những bất ngờ trên sân chơi quốc tế.